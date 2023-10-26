تم حذفها.. ما قصة التغريدة التي سيقاطع بيريز الكلاسيكو بسببها؟

ميكيل كامبس نائب المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة الإسباني، هاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بسبب احتفاظ اللاعب البرازيلي بالكرة خلال مباراة ريال مدريد وسبورتنغ براغا البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا.

واحتفظ اللاعب البرازيلي بالكرة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وأطلقت جماهير براغا صافرات الاستهجان ضده.

وقال كامبس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "الأمر لا يتعلق بالعنصرية، ولكنه يستحق صفعة على وجهه لكونه مهرّجًا وكسولاً، ماذا تمثل هذه الحركات غير الضرورية التي لا معنى لها في الملعب؟".

وسارع ميكيل كامبس إلى حذف التغريدة، بعد أن أثارت غضبًا كبيرًا بين جماهير ريال مدريد.