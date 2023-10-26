تم حذفها.. ما قصة التغريدة التي سيقاطع بيريز الكلاسيكو بسببها؟
اتخذ فلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد قرارًا بعدم السفر إلى كتالونيا، لحضور الكلاسيكو بسبب صمت برشلونة بعد إهانة ميكيل كامبس نائب المتحدث الرسمي لبرشلونة، لفينيسيوس جونيور وسط صمت مطبق من قِبل إدارة البارسا وعدم اعتذار كامبس.
ميكيل كامبس نائب المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة الإسباني، هاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بسبب احتفاظ اللاعب البرازيلي بالكرة خلال مباراة ريال مدريد وسبورتنغ براغا البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا.
واحتفظ اللاعب البرازيلي بالكرة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وأطلقت جماهير براغا صافرات الاستهجان ضده.
وقال كامبس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "الأمر لا يتعلق بالعنصرية، ولكنه يستحق صفعة على وجهه لكونه مهرّجًا وكسولاً، ماذا تمثل هذه الحركات غير الضرورية التي لا معنى لها في الملعب؟".
وسارع ميكيل كامبس إلى حذف التغريدة، بعد أن أثارت غضبًا كبيرًا بين جماهير ريال مدريد.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيريز وإدارة ريال مدريد قرّرا عدم السفر إلى ملعب مونتجويك الأولمبي لحضور الكلاسيكو، يوم السبت المقبل.
وأكدت الصحيفة أنه رغم حذف ميكيل كامبس للتغريدة إلا أن إدارة الريال غضبت بسبب صمت نظيرتها في كتالونيا عن الأمر، وعدم اتخاذ أي إجراء ضد كامبس.
مواجهة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد ستكون، السبت المقبل 28 أكتوبر 2023، على ملعب مونتجويك الأولمبي.
ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا، ونقطة واحدة عن برشلونة.