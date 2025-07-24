"عقله في مكان آخر".. السبب الرئيس وراء عدم سفر إيزاك لمعسكر نيوكاسل

كشفت تقارير إعلامية عن السبب الرئيس وراء تخلف السويدي ألكسندر إيزاك عن السفر مع بعثة فريقه نيوكاسل يونايتد في جولته الآسيوية.

وسيسافر نيوكاسل يونايتد في جولة آسيوية استعدادًا للموسم الجديد في سنغافورة وكوريا الجنوبية.

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وأعلن النادي الإنجليزي أن غياب ألكسندر إيزاك عن الجولة الآسيوية يأتي بسبب معاناته من: "إصابة طفيفة في الفخذ".

وكان إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، أكد الأسبوع الماضي اللاعب أيضًا عن مباراة فريقه الودية التي خسرها 0-4 أمام سيلتك الإسكتلندي بسبب تكهنات بشأن رحيله.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بألكسندر إيزاك في الفترة الأخيرة أبرزها الهلال السعودي وليفربول الإنجليزي.

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وأكد ممثلو إيزاك في وقت سابق هذا الأسبوع، أن اللاعب يدرس العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة؛ ما أثار الجدل بشأن رحيله عن الفريق.

ورغم التصريحات المتكررة من إدارة نيوكاسل بأن اللاعب "ليس للبيع"، فإن غيابه عن الجولة الآسيوية يعزز حدة التكهنات بشأن رحيله.

ووفقًا لِما ذكره حساب indykaila، المتخصص في متابعة أخبار الأندية الإنجليزي، في نبأ حصري له، فإن "إيزاك قام صباح اليوم بإخبار النادي ومدربه بأنه ليس في الحالة الذهنية المناسبة للسفر، رغم أن الفريق الطبي في نيوكاسل أكد أن حالته البدنية ممتازة".

وأضاف التقرير: "الجهاز الطبي أكد لا توجد إصابات، وجميع الفحوصات سليمة، واللاعب لائق بدنيًّا، لكن ذهنيًّا، هو في مكان آخر".

وذكر التقرير أن إدارة ليفربول تسعى للقيام بخطوة أخيرة لضم اللاعب، بعدما حصلت على الضوء الأخضر منه، وبالتأكيد لن يترك مسؤولو الهلال الفرصة تضيع من بين أيديهم، وسيقدمون أيضًا عرضًا لضم نجم نيوكاسل.

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ومن المقرر أن يواجه نيوكاسل فريق آرسنال في سنغافورة يوم الأحد الـ27 من يوليو، قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية لملاقاة فريق نجوم الدوري الكوري يوم الـ30 من يوليو، ثم توتنهام هوتسبير في الـ3 من أغسطس، وذلك ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد الذي سيشهد طموحات كبيرة للنادي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.