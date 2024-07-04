"نفكر في ربط قدميه".. رد مثير من مدرب إسبانيا حول إيقاف توني كروس

أدلى لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا بتصريح مثير قبل مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا المستضيفة، غدًا الجمعة في افتتاح مواجهات الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا 2024.

وقال دي لافوينتي أمام الصحفيين الخميس إنه فكر في طريقة لإيقاف نجم منتخب ألمانيا وريال مدريد توني كروس ولكنه لا يعلم ما إذا كانت قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، وقوانين كرة القدم بشكل عام تسمح لمنتخب إسبانيا أن يربط قدمي كروس جيدًا لمنعه من إحداث الخطر بتمريراته السحرية الحاسمة.

وقال دي لافوينتي: "كنا نفكر في ربط قدميه (كروس) لإيقافه غدًا، لكنني لا أعرف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيسمح لنا بذلك. إنه لاعب رائع، كمشجع لكرة القدم أنا حزين جدًا لأن توني كروس سيعتزل كرة القدم بعد أيام قليلة".

وتصطدم ألمانيا، غدًا في أول مباريات ربع النهائي أمام إسبانيا على ملعب شتوتغارت، فيما سيكون كروس ورفاقه في مهمة وضع حد للعقدة التاريخية التي لازمت المانشافت بعجزه عن الفوز في النهائيات على الإسبان منذ نسخة يورو 1988.

وقال مدرب منتخب إسبانيا: "أعرف إمكاناتنا وإمكانات خصمنا، ستكون المباراة متوازنة للغاية. بالنسبة لي، إنها مباراة أشبه بالدور النهائي، ألمانيا فريق عظيم يملك لاعبين مميزين، جمال موسيالا، توني كروس، فلوريان فيرتز وغيرهم، لكننا نطمح للفوز وسنسعى بكل ما أوتينا نحو التأهل لنصف النهائي.

وتوج كل من منتخبي إسبانيا وألمانيا بثلاثة ألقاب لكأس أوروبا للأمم، ليشتركا في الرقم القياسي للتتويجات، إذ أحرزت ألمانيا اللقب القاري سنوات 1972 و1980و1996، فيما توج المنتخب الإسباني في نسخ 1964 و2008 و2012.

وخاض كروس طوال مسيرته مع منتخب ألمانيا 113 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا، في حين يبقى إحراز كأس العالم 2014 الإنجاز الأكبر في مسيرته الدولية.