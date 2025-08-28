تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن 2025/2026

تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، وسط توقعات بموسم استثنائي، نظرًا للتنافس الكبير والاستعدادات القوية التي أعدتها الأندية.

ويشهد الموسم الحالي ظهور فريقين جديدين في دوري المحترفين، وهما نيوم والنجمة، في حين عاد الحزم إلى دوري الكبار بعد موسم واحد من الغياب.

ويقام مساء اليوم الخميس 3 مباريات في افتتاحية الموسم، حيث يستقبل ضمك ضيفه الحزم ويلتقي الاتفاق مع الخلود، فيما تتجه الأنظار لملعب الإنماء في جدة لمتابعة مباراة الأهلي ونيوم.

ويخوض الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، أولى مبارياته بعد التتويج بطلًا لكأس السوبر السعودي 2025 في حضور جماهيري كبير للاحتفاء بإنجازه.

ويدخل "الراقي" موسمه الجديد بـ 4 صفقات جديدة أبرمها هذا الصيف على رأسها الفرنسي إنزو ميوت القادم من شتوتغارت الألماني، بجانب الثلاثي عبدالإله الخيبري، محمد عبدالرحمن، وصالح أبو الشامات، فيما استعاد لاعبه أيمن فلاتة بعد انتهاء إعارته لضمك.

بينما يستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن لقب الدوري السعودي يوم السبت المقبل عندما يحل ضيفا على الأخدود في مواجهة تبدو سهلة.

أما الهلال فسيتخذ أولى خطوات ما يأمل أن يكون مشواره نحو لقب جديد على أرضه مساء الجمعة أمام الرياض في أول لقاء رسمي يخوضه منذ الخسارة 2-1 أمام فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية بكأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة بعد انسحابه من كأس السوبر المحلية.

ويحل النصر ضيفًا على التعاون، مساء الجمعة، بعد مشوار متباين في كأس السوبر المحلية فبعد فوزه رغم النقص العددي في قبل النهائي خسر بركلات الترجيح في النهائي بعدما أهدر تقدمه مرتين في التعادل 2-2 مع الأهلي الذي يستهل مشواره في المسابقة هذا الموسم، غدًا الخميس أمام نيوم الذي ينافس في دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه.

وتنقل قنوات "ثمانية" بشكل مجاني عبر قمري النايل سات وعرب سات، جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد فوزها بحقوق بث مباريات البطولات السعودية لمدة 6 سنوات مقبلة.

تردد قناة ثمانية نايل سات 2025

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ثمانية عرب سات 2025

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4