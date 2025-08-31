الأهرامات تهزم المليارات.. تعليق ناري من أسطورة الزمالك بعد سقوط الأهلي (صورة)

علق خالد الغندور، أسطورة نادي الزمالك السابق، على خسارة الأهلي المصري أمام منافسه بيراميدز، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري المحلي الممتاز.

وفاز بيراميدز 2-صفر على الأهلي ليعمق جراح حامل لقب الدوري المصري الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده إلى ثماني نقاط وتقدم للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط وتراجع للمركز الـ12.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الخامسة أحرزه وليد الكرتي بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة سددها كريم حافظ لترتطم في القائم الأيسر لمرمى الأهلي وترتد إلى الكرتي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم مرة أخرى وتسكن الشباك.

ونجح بيراميدز في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ67 عن طريق الكرتي الذي استغل تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أرسلها محمد حمدي على رأس ماييلي الذي مررها إلى الكرتي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

ونشر الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" تعليقًا على خسارة الأهلي، قائلًا: "الأهرامات تهزم المليارات"، في إشارة ساخرة إلى أن الأهلي يضم لاعبين بملايين الجنيهات مثل أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه" ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي، حيث توقع الجميع قبل انطلاق البطولة بأن الفريق لن يقف أمامه أحد، لكنه عانى من العثرات تلو الأخرى في بطولة الدوري المحلي تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وعبر برنامجه التلفزيوني، قال الغندور: "بيراميدز تفوق في كل شيء على الأهلي، رغم أن الفريق الأحمر لديه أقوى فريق وكان المفترض يدهس الأخضر واليابس بعد هذا التشكيل، بحسب تعبير جماهيره، ولكن الأهلي فاقد الشخصية مع ريبيرو، والفريق يعيش بداية سيئة للغاية، لعب 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 وهزم في مباراتين، مفيش فرقة في الدنيا يوجد بها 15 نجما".

وأوضح: "ما يحدث في الأهلي هو نتائج مشاكل في غرفة الملابس، بسبب فوارق الرواتب بين زيزو وباقي اللاعبين. وهناك لاعبون يقومون بعمل إعلانات وآخرون لا، الأهلي بلا روح وفاقد لشخصيته، وحتى الجمهور يرى أن اللاعبين لا يقدمون ما عليهم في الملعب، وهل محمود الخطيب صاحب اختيار ريبيرو يقوم بإقالته بعد 4 مباريات في الدوري؟.. والنادي مطالب بـ400 ألف دولار كشرط جزائي حال إقالة المدرب الإسباني، أنا كنت متوقعًا انتفاضة قوية للأهلي أمام بيراميدز ".