نفذ ما قاله له.. ميليتاو يفي بوعده لزوجته على أرض الملعب (صور)

سجل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو هدفاً في انتصار فريقه ريال مدريد على حساب ضيفه إسبانيول بثنائية دون رد، مساء السبت، في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ميليتاو لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وسجل اللاعب البرازيلي هدفه الثالث عشر بقميص ريال مدريد وهو أول هدف منذ لقاء ريال بلد الوليد يوم 25 أغسطس 2024 بالدوري الإسباني.

ونشرت تاينا زوجة النجم البرازيلي صورة مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام وهي تحتفل بالهدف الذي سجله زوجها في مرمى إسبانيول.

وكشفت زوجة ميليتاو عن محادثة بينها وبين زوجها عبر تطبيق "واتس آب" صباح يوم المباراة، وقدم خلالها اللاعب البرازيلي وعداً لها بهز الشباك وتسجيل هدف لصالح ريال مدريد.

ونفذ ميليتاو بالفعل ما وعد به زوجته وسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد كما احتفل بإشارة لحرف T وهو أول حرف في اسم زوجته تاينا.

ونال هذا الاحتفال ردود فعل واسعة من متابعي زوجة النجم البرازيلي عبر انستغرام.