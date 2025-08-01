بيراميدز يرعب الأهلي والزمالك بصفقة أوروبية مزلزلة

يتحرك نادي بيراميدز بقوة من أجل تدعيم صفوفه بصفقة أوروبية في خط الهجوم قبل انطلاق منافسات الدوري المصري، يوم الجمعة المقبل.

ونجح بيراميدز في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

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ويتطلع الفريق لتحقيق لقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه وسط منافسة مرتقبة من جانب ناديي الأهلي والزمالك.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن بيراميدز قدم عرضاً إلى دارمشتات الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني من أجل ضم مهاجمه السويدي إيزاك ليدبرغ في الموسم المقبل.

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وأكد الصحفي فلوريان بلاتنيبرغ عبر حسابه بمنصة إكس أن بيراميدز قدم عرضاً قيمته 2.5 مليون يورو بجانب 10% كنسبة من عائد إعادة البيع.

وأوضح أن النادي الألماني رفض العرض، ولكن اللاعب لم يحسم موقفه بعد، مؤكداً أن بول فيرني المدير الرياضي قد يغير موقفه ويوافق على رحيل إيزاك إلى بطل إفريقيا حال ارتفاع قيمة العرض.

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ويبلغ السويدي إيزاك 26 عاماً، ولعب مع أندية هاماربي وإنسكيدي وغيفلي في السويد بجانب ستارت وهامكام وغيرف في النرويج.

ورحل إيزاك إلى جو هيد إيغلز الهولندي في صيف 2021 قبل الانتقال بعدها بموسمين إلى أوتريخت الهولندي بينما رحل إلى دارمشتات في أغسطس 2024.

ولعب إيزاك 31 مباراة مع دارمشتات، وسجل 15 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة، كما خاض مباراة دولية وحيدة مع منتخب السويد.