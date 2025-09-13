بعد رحيله.. كم عدد بطولات محمود الخطيب مع الأهلي المصري؟

مثّل إعلان محمود الخطيب عن رئاسة النادي الأهلي، الاكتفاء بالمدة التي قضاها في رئاسة النادي، وعدم الترشح مجددًا، لحظة فارقة في تاريخ القلعة الحمراء.

أخبار ذات علاقة نحتاجه بشدة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي بعد انسحاب محمود الخطيب

الخطيب رئيس النادي الذي أعلن رسميًا عدم الترشح لفترة جديدة استجابة لتوصيات الأطباء بالابتعاد عن الضغوط، أنهى رحلته على مقعد القيادة بعد 8 سنوات من العمل والإنجازات الرياضية.

في بيانه، أكد الخطيب أنه سيظل داعمًا للمجلس المقبل، لكنه اختار الانسحاب وبدء مرحلة علاجية، تاركًا وراءه إرثًا من البطولات التي رسخت مكانة الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا.

وعلى صعيد كرة القدم، تمكن الفريق الأول تحت رئاسته من حصد مجموعة كبيرة من الألقاب، ليكتب الخطيب اسمه كأحد أنجح رؤساء النادي في تاريخه الحديث.

أخبار ذات علاقة بيان تاريخي.. محمود الخطيب يغادر الأهلي المصري رسميا

وفيما يلي الألقاب التي حققها محمود الخطيب مع الفريق الأول لكرة القدم:

6 ألقاب للدوري المصري الممتاز.

6 ألقاب لكأس السوبر المصري.

4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا.

2 لقب لكأس مصر.

2 لقب لكأس السوبر الإفريقي.

1 لقب كأس إفريقيا والمحيط الهادي.

3 مرات الحصول على برونزية كأس العالم للأندية.