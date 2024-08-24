آرسنال يقهر أستون فيلا في عقر داره بالدوري الإنجليزي (فيديو) | إرم نيوز

حقق آرسنال فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0، اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

تقدم الفريق اللندني بهدف سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 67 من عمر المباراة، بعد كرة عرضية أرسلها ساكا وأخفق دفاع أستون فيلا في إبعادها، لتصل إلى تروسارد الذي حولها داخل الشباك.

وسجل توماس بارتي الهدف الثاني لصالح الغانرز في الدقيقة 77، ليعزز تقدم فريقه والفوز بالمباراة.

وثأَر آرسنال من هزيمته في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا في الدوري الإنجليزي على يد أستون فيلا.

ورفع آرسنال رصيده بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا إلى 6 نقاط، ليلاحق مانشستر سيتي وبرايتون في صدارة الترتيب بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد أستون فيلا بقيادة مدربه يوناي إيمري عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

وانطلقت الجولة الثانية، اليوم السبت، بفوز مثير لصالح برايتون على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ثم حقق فولهام فوزًا بنفس النتيجة على حساب ليستر سيتي.

وتغلب أيضًا مانشستر سيتي على إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1، كما فاز توتنهام على إيفرتون بنتيجة 4-0، بينما فاز ساوثهامبتون على نوتينغهام فورست بهدف دون رد.

وحقق وست هام يونايتد فوزًا مثيرًا خارج دياره على حساب كريستال بالاس بثنائية دون رد.