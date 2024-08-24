عاجل

الشرطة الألمانية تعتقل مشتبه به ثان على خلفية حادثة الطعن
logo

آرسنال يقهر أستون فيلا في عقر داره بالدوري الإنجليزي (فيديو) | إرم نيوز

رياضة

آرسنال يقهر أستون فيلا في عقر داره بالدوري الإنجليزي (فيديو)

آرسنال يقهر أستون فيلا في عقر داره بالدوري الإنجليزي (فيديو)
مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2024، 7:04 م

حقق آرسنال فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0، اليوم السبت، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

تقدم الفريق اللندني بهدف سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 67 من عمر المباراة، بعد كرة عرضية أرسلها ساكا وأخفق دفاع أستون فيلا في إبعادها، لتصل إلى تروسارد الذي حولها داخل الشباك.

وسجل توماس بارتي الهدف الثاني لصالح الغانرز في الدقيقة 77، ليعزز تقدم فريقه والفوز بالمباراة.

وثأَر آرسنال من هزيمته في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا في الدوري الإنجليزي على يد أستون فيلا.

ورفع آرسنال رصيده بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا إلى 6 نقاط، ليلاحق مانشستر سيتي وبرايتون في صدارة الترتيب بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد أستون فيلا بقيادة مدربه يوناي إيمري عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

وانطلقت الجولة الثانية، اليوم السبت، بفوز مثير لصالح برايتون على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ثم حقق فولهام فوزًا بنفس النتيجة على حساب ليستر سيتي.

وتغلب أيضًا مانشستر سيتي على إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1، كما فاز توتنهام على إيفرتون بنتيجة 4-0، بينما فاز ساوثهامبتون على نوتينغهام فورست بهدف دون رد.

وحقق وست هام يونايتد فوزًا مثيرًا خارج دياره على حساب كريستال بالاس بثنائية دون رد.

 

الدوري الإنجليزيآرسنالأستون فيلا

أخبار ذات صلة

محمد صبحي يتسبب في أزمة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز
محمد صبحي يتسبب في أزمة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز
حل مشكلة حجاب العداءة سونكامبا سيلا قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس
حل مشكلة حجاب العداءة سونكامبا سيلا قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس
"إهانة كروية" لفينيسيوس جونيور أمام أحد الطلاب بمباراة لكرة الصالات (فيديو)
"إهانة كروية" لفينيسيوس جونيور أمام أحد الطلاب بمباراة لكرة الصالات (فيديو)
نجم منتخب تونس يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد والتعاقد مع رينجيرز
نجم منتخب تونس يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد والتعاقد مع رينجيرز
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC