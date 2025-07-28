راحلان جديدان.. ليفربول يحدد قائمة ضحايا الميركاتو

كشف الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن وجود لاعبين جدد سيرحلان عن صفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الكولومبي لويس دياز.

وسيرحل لويس دياز، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، إلى بايرن ميونخ، بعد توصله لاتفاق مع ليفربول لضم الكولومبي الدولي، والذي سيصل اليوم إلى ألمانيا للخضوع للكشف الطبي.

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وبحسب رومانو فإن فيدريكو كييزا، يشعر أن الوقت لا يُخدمه في ليفربول، وأن هناك شيئا مفقودا، ولا يمكن تعويضه لذلك يقترب هو الآخر من الرحيل عن "الريدز".

وأوضح: "كييزا لا يبحث فقط عن دقائق للمشاركة في المباريات، بل عن هوية، عن إحساس بالانتماء ربما لم يجده بعد في ملعب آنفيلد".

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وأكد "رومانو"، أن الوجهة المقبلة لكييزا بعد مغادرة ليفربول، هي الدوري الإيطالي.

كما شدد رومانو على أن اللاعب الآخر القريب من الرحيل هو المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، والذي غاب عن المواجهة الودية أمام ميلان، التي أقيمت، يوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025-2026.

وقرر المدرب الهولندي أرني سلوت استبعاد نونيز من القائمة بشكل كامل، حيث لم يتواجد لا في التشكيلة الأساسية ولا على مقاعد البدلاء، ما أثار التكهنات حول مستقبله.

وتزايدت التكهنات بشأن وجهة نونيز المقبلة، وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الهلال السعودي، الذي يسعى لتعويض رحيل مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش المتوقع هذا الصيف.

وكان ليفربول ضم مؤخرا المهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت؛ ما يُعد إشارة قوية على نهاية مشوار نونيز داخل "آنفيلد".