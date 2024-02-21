بعد تعادل"الذهاب".. الغموض يكتنف خيارات غاياردو لأجانب الاتحاد ضد نافباخور
لم يكشف مارسيلو غاياردو، مدرب الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، عن اللاعبين الأجانب الذين سيعتمد عليهم في مواجهة نافباخور الأوزبكي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدا الخميس.
ويحل نافباخور ضيفا على الاتحاد في إياب دور الستة عشر، بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت في أوزبكستان قبل أسبوع.
وتتزايد احتمالية عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى تشكيلة الاتحاد في مواجهة نافباخور، خاصة بعد مشاركته في الفوز 2-صفر على الرياض في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد الماضي.
وقال غاياردو، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "متحمسون لخوض مباراة الغد، ونحاول التركيز على تعافي اللاعبين الذين شاركوا في عدد من مباريات الفريق الماضية".
وأضاف: "لم نقرر حتى الآن التشكيلة الأساسية، وبعد تدريب اليوم سنحدد اللاعبين المحترفين الخمسة".
وتابع: "ستسير مباراة الغد على نفس وتيرة مباراة الذهاب، وسنحاول فرض سيطرتنا من البداية.. يجب أن نبادر بالهجوم للوصول إلى أفضلية مطلقة على مجريات اللقاء، وسنسعى إلى تسجيل هدف مبكر".
فيما قال عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد: "أمامنا مواجهة صعبة وهدفنا التأهل، الخروج من المباراة الماضية بالتعادل ومن دون إصابات يعتبر أمرا جيدا بسبب ظروفها".