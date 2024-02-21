بعد تعادل"الذهاب".. الغموض يكتنف خيارات غاياردو لأجانب الاتحاد ضد نافباخور

ويحل نافباخور ضيفا على الاتحاد في إياب دور الستة عشر، بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت في أوزبكستان قبل أسبوع.

وتتزايد احتمالية عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى تشكيلة الاتحاد في مواجهة نافباخور، خاصة بعد مشاركته في الفوز 2-صفر على الرياض في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد الماضي.

وقال غاياردو، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "متحمسون لخوض مباراة الغد، ونحاول التركيز على تعافي اللاعبين الذين شاركوا في عدد من مباريات الفريق الماضية".

وأضاف: "لم نقرر حتى الآن التشكيلة الأساسية، وبعد تدريب اليوم سنحدد اللاعبين المحترفين الخمسة".