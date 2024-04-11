رد مثير من تاليسكا حول موعد عودته من الإصابة (صورة)
نفى البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر السعودي، اقترابه من العودة للملاعب خلال الفترة المقبلة.
تاليسكا تعرض للإصابة قبل مباراة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وخضع لعملية جراحية في أوتار العضلة الأمامية.
ونشر حساب لجماهير نادي النصر تغريدة على منصة "إكس" قال فيها، إن تاليسكا أبلغ الجهاز الطبي بتحسن كبير في إصابته، وأنه سيعود للجري قريبًا".
ورد تاليسكا على هذه التغريدة وقال: "توقفوا عن نشر الأخبار الكاذبة".
وكان تاليسكا أعلن في وقت سابق، نهاية موسمه مع النصر، بسبب طول مدة التعافي من الإصابة، التي ضربته أخيرا.
وشارك تاليسكا، خلال الموسم الحالي، في 25 مباراة مع النصر بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا، وصنع 4 أهداف.