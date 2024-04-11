رد مثير من تاليسكا حول موعد عودته من الإصابة (صورة)

تاليسكا تعرض للإصابة قبل مباراة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وخضع لعملية جراحية في أوتار العضلة الأمامية.

ونشر حساب لجماهير نادي النصر تغريدة على منصة "إكس" قال فيها، إن تاليسكا أبلغ الجهاز الطبي بتحسن كبير في إصابته، وأنه سيعود للجري قريبًا".

ورد تاليسكا على هذه التغريدة وقال: "توقفوا عن نشر الأخبار الكاذبة".