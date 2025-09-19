لا تنسحبوا.. جماهير الأهلي السعودي تفاجئ الهلال بـ "تيفو مثير" (صورة)

تجهز جماهير الأهلي لدعم ومؤازرة فريقها في مواجهة الهلال مساء اليوم الجمعة على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه أمام ضيفه الهلال في كلاسيكو مرتقب بين الفريقين.

وصممت جماهير الأهلي تيفو مثيرا لعرضه في المدرجات مع انطلاق اللقاء ويحمل رسالة لفريق الهلال بعنوان:" استمروا في اللعب.. ولا تنسحبوا".

وستكون هذه الرسالة إشارة إلى انسحاب الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي في شهر أغسطس الماضي والتي توج بلقبها الأهلي.

وشارك الأهلي في كأس السوبر بعد انسحاب الهلال، وفاز عملاق جدة على القادسية في نصف النهائي ثم تغلب على النصر بركلات الترجيح.

وكان الهلال قد فسر قراره بعدم خوض البطولة لتعارضها مع مواعيد فترة إعداد الفريق للموسم الحالي خاصة أن الهلال شارك في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو الماضيين.

وأعلن الاتحاد السعودي استبعاد الهلال من النسخة القادمة للسوبر السعودي وتغريمه مالياً نصف مليون ريال سعودي.

وكانت جماهير الأهلي قد صممت تيفو آخر بصورة للمدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق بعد نجاحاته الأخيرة.