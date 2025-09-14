صراع لا ينتهي.. عصام الحضري يوجه "ضربة جديدة" لشوبير (فيديو)

وجه عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، ضربة قوية إلى مصطفى شوبير، حارس الأهلي الحالي، بسبب رأيه في تواجده بقائمة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، الذي يستعد لخوص منافسات التأهل لكأس العالم الفترة المقبلة، ثم خوض بطولة أمم أفريقيا في المغرب.

وكان الحضري دخل مؤخرا في صراع قوي مع أحمد شوبير، والد مصطفى شوبير، بسبب فيديو نشره عبر حسابه مع أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، واصفا إياه بـ"العميد الأصلي"؛ ما أثار انتقادات ضدهما، ولكن كان شوبير الأكثر انتقادا؛ ما فتح بابا للصراع بين الأطراف الثلاثة لم يهدأ حتى الآن.

وقال عصام الحضري في تصريحات تلفزيونية: "نحن تولينا مهمة منتخب مصر الثاني في فترة محدودة لمدة 4 أشهر من أجل المشاركة في كأس العرب التي ستقام في قطر، ويهمنا طبعا دعم المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، وأيضا هناك كأس أمم أفريقيا المقبلة التي ستكون صعبة للغاية".

وأضاف: "المنتخب الثاني أيضا سيكون داعما لمنتخب مصر باللاعبين حال حدوث أي إصابة للاعب في المنتخب الأول، وهناك لاعبون جيدون أرشحهم بالطبع للالتحاق بالمنتخب الأول مثل محمد النني، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وعمر جابر، وكل هؤلاء بإمكانهم اللعب بالطبع تحت قيادة حسام حسن، وفي حراسة المرمى هناك أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، طبعا يلعب في المنتخب الأول، ومن يفرض نفسه ويؤدي بقوة من حقه اللعب تحت قيادة حسام حسن، وأرشح أحمد الشناوي ومحمود جاد طبعا على حساب مصطفى شوبير والبلعوطي، وأتمنى ألا يفهم أحد كلامي بشكل خاطئ".

وعندما واجهه الإعلامي الرياضي سيف زاهر بأنه يضع شوبير في ذهنه بسبب خلافاته مع والده أحمد شوبير، أجاب الحضري: "بالعكس ليس لدي أي مشكلة معه إطلاقا وأشدت به سابقا، ولا أضعه في أي جانب بسبب خلافات مع والده على الإطلاق، وهذا في النهاية رأيي الخاص".