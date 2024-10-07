سقط أرضًا.. عداء يقطع شريط النهاية باحتفال رونالدو (فيديو)

احتفل عداء برتغالي بوصوله إلى خط النهاية على طريقة مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وفاز العداء البرتغالي فاسكو فيلاسا بسباق SUPER TRI في مدينة تولوز الفرنسية برياضة الترايثلون.

وتفوق فاسكو على الألماني تيم هيلويغ والأسترالي هايدن ويلد وحسم المركز الأول ببراعة.

ومع وصوله إلى شريط النهاية، كرر فاسكو الاحتفال الشهير بمواطنه كريستيانو رونالدو ولكنه سقط أرضاً.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة إكس صورة لاحتفال العداء البرتغالي فاسكو ومواطنه كريستيانو روناالدو.

وعبر العداء البرتغالي عن سعادته بالتتويج لأول مرة بالمركز الأول في هذا السباق مؤكداً أنها لحظات لا تنسى بالفوز بهذا السباق.

ووصل كريستيانو رونالدو لإنجازات غير مسبوقة في عالم كرة القدم بعدما تجاوز 900 هدفاً، وبدأ رحلة الوصول إلى هدفه الألف.

ونجح رونالدو في كتابة اسمه بحروف من ذهب بالعديد من الإنجازات في عالم كرة القدم مع عدة أندية عالمية على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي.

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في شهر يناير 2023 ، وحقق النجم البرتغالي لقب هداف دوري روشن في الموسم الماضي برصيد 35 هدفاً.