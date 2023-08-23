تقرير: عبدالإله العمري يطلب مغادرة نادي النصر السعودي (فيديو)
كشفت تقارير صحفية أن عبدالإله العمري، لاعب النصر السعودي، تقدم بطلب للرحيل عن الفريق، في الميركاتو الحالي.
ووفق ما ذكره برنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية، اليوم الثلاثاء، عقب مباراة النصر وشباب الأهلي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا: "حسب مصادرنا فإن العمري طلب من إدارة النصر الرحيل، ولديه عروض من ناديي الاتحاد والأهلي، وسيختار العرض الذي سيجعله يلعب بشكل أساسي".
وأضاف: "إدارة النصر حاليا تعاقدت مع أوتافيو من بورتو وكذلك الإدارة ممكن توافق على أحد العروض المقدمة للعمري".
عبدالإله العمري سيدخل الفترة الحرة في عقده مع نادي النصر خلال يناير المقبل، إذ ينتهي في يونيو القادم 2024.
وصب جمهور النصر جام غضبه على العمري في مباراة اليوم، خاصة في ظل تأخر النصر بالنتيجة، وقام الجمهور بإطلاق صيحات الاستهجان ضد اللاعب خلال استبداله، وهو ما قابله بالتصفيق بشكل اعتبره البعض ساخرًا.
وعندما تعالت صافرات الاستهجان، قدم عبدالإله العمري تحياته للجمهور النصراوي المتواجد في المدرجات، ثم استكمل طريقه إلى مقاعد البدلاء.
وسجل أندرسون تاليسكا هدفا قرب النهاية ليقود النصر لقلب الطاولة والتفوق 4-2 على شباب الأهلي، ليتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.
وانتفض لاعبو النصر في الدقائق الأخيرة، ليسجل سلطان الغنام وتاليسكا ومارسيلو بروزوفيتش ثلاثة أهداف آخر تسع دقائق، ليحول الفريق تأخره 2-1 إلى فوز كبير.
وتأهل النصر لينضم إلى الهلال والاتحاد والفيحاء كممثلين للسعودية في دور المجموعات للبطولة القارية.