تقرير: عبدالإله العمري يطلب مغادرة نادي النصر السعودي (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن عبدالإله العمري، لاعب النصر السعودي، تقدم بطلب للرحيل عن الفريق، في الميركاتو الحالي.

ووفق ما ذكره برنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية، اليوم الثلاثاء، عقب مباراة النصر وشباب الأهلي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا: "حسب مصادرنا فإن العمري طلب من إدارة النصر الرحيل، ولديه عروض من ناديي الاتحاد والأهلي، وسيختار العرض الذي سيجعله يلعب بشكل أساسي".

وأضاف: "إدارة النصر حاليا تعاقدت مع أوتافيو من بورتو وكذلك الإدارة ممكن توافق على أحد العروض المقدمة للعمري".