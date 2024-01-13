قبل مباراة الهلال وسباهان.. إزالة تمثال قاسم سليماني من ملعب في أصفهان
قام نادي سباهان أصفهان الإيراني بإزالة تمثال قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني من ملعب نقش جهان في أصفهان؛ حتى يتمكن من استضافة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، إن إدارة نادي سباهان أصفهان قامت بإزالة تمثال قاسم سليماني من ملعب جهان في محافظة أصفهان.
ومن المقرر أن يستضيف سباهان، يوم الثلاثاء المقبل 16 من كانون الثاني الجاري، نادي الهلال السعودي، في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.
وسبق أن تم إلغاء اللقاء بين سباهان والاتحاد السعودي على ملعب نقش جهان بسبب وجود هذا التمثال.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "ورزش سه" الرياضية الإيرانية عن مصدر قوله: "إن نادي سباهان قام بإزالة تمثال سليماني من الملعب حتى يتمكن من استضافة الهلال السعودي".
وفي وقت سابق، ومع شكوى نادي الاتحاد السعودي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تم إعلان خسارة سباهان 3-0 بسبب وجود تمثال سليماني في الملعب.