قبل مباراة الهلال وسباهان.. إزالة تمثال قاسم سليماني من ملعب في أصفهان

وقالت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، إن إدارة نادي سباهان أصفهان قامت بإزالة تمثال قاسم سليماني من ملعب جهان في محافظة أصفهان.

ومن المقرر أن يستضيف سباهان، يوم الثلاثاء المقبل 16 من كانون الثاني الجاري، نادي الهلال السعودي، في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وسبق أن تم إلغاء اللقاء بين سباهان والاتحاد السعودي على ملعب نقش جهان بسبب وجود هذا التمثال.