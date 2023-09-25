"نوبة الدوار تتكرر".. تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب

يخضع محمود الخطيب، رئيس النادي والمتواجد حاليًا بفرنسا، في رحلة علاج، إلى فحوصات طبية جديدة.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن سبب خضوع الخطيب لفحوصات هو تكرار "نوبة" الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر الأهلي بالنمسا.