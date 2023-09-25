"نوبة الدوار تتكرر".. تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب
يخضع محمود الخطيب، رئيس النادي والمتواجد حاليًا بفرنسا، في رحلة علاج، إلى فحوصات طبية جديدة.
وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن سبب خضوع الخطيب لفحوصات هو تكرار "نوبة" الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر الأهلي بالنمسا.
وبعد تعرضه لدوار سقط الخطيب أرضا؛ ما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالرأس.
وكشف الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب عرض حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب، والأنف والأذن، وكذلك الرقبة؛ لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف.
وحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإنه عقب الانتهاء من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين يتحدد العلاج اللازم وفترة الراحة، وموعد عودته إلى القاهرة.
وحضر الخطيب مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا أمس في كلاسيكو الدوري الفرنسي بناءً على دعوة من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.
وانتهت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف دون رد سجلها: كولو مواني وغونزالو راموس "هدفين" وأشرف حكيمي.