برشلونة يستهدف تمديد عقد تير شتيغن حتى 2028
كشف لويس روخو، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية عن سعي إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا إلى تمديد تعاقدها مع حارس الفريق، مارك أندريه تير شتيغن، والذي سينتهي في 30 يونيو 2025.
وقال روخو، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "برشلونة بدأ مفاوضات التجديد مع شتيغن، والفكرة الأساسية هي تمديد العقد حتى 2028".
وأوضح: "فكرة إدارة النادي الكتالوني هي أن يعتزل شتيغن، في ملعب كامب نو، ولكن التمديد بشكل مبدئي سيكون حتى 2028".
وأصبح حارس برشلونة أحد أبرز اللاعبين في غرفة ملابس الفريق، وسيصبح أحد قادته خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي الموسم الماضي قدّم شتيغن مباريات استثنائية، وقاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني، محافظًا على نظافة شباكه في 26 مباراة، وتُوج لأول مرة بجائزة "زامورا" التي تُمنح لأقل حارس مرمى تلقت شباكه أهدافًا بعدما استقبل 18 هدفًا.
تير شتيغن انضم لبرشلونة قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ، في 2014، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 37 مليون يورو.
وإجمالًا، خاض تير شتيغن 377 مباراة مع البارسا في مختلف المسابقات، واستقبلت شباكه 368 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 157 مواجهة، محققًا 5 بطولات للدوري الإسباني، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، و5 بطولات كأس ملك إسبانيا.