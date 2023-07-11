برشلونة يستهدف تمديد عقد تير شتيغن حتى 2028

كشف لويس روخو، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية عن سعي إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا إلى تمديد تعاقدها مع حارس الفريق، مارك أندريه تير شتيغن، والذي سينتهي في 30 يونيو 2025.

وقال روخو، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "برشلونة بدأ مفاوضات التجديد مع شتيغن، والفكرة الأساسية هي تمديد العقد حتى 2028".

وأوضح: "فكرة إدارة النادي الكتالوني هي أن يعتزل شتيغن، في ملعب كامب نو، ولكن التمديد بشكل مبدئي سيكون حتى 2028".