كشف تفاصيل عرض الأهلي السعودي لمودريتش وموقف اللاعب
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية تفاصيل عرض النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد.
ولا يزال مودريتش، البالغ من العمر 37 عامًا، لاعبًا ذا قيمة رغم تقدمه في العمر لكنه يهتم بكافة تفاصيل حياته؛ وهو الأمر الذي أقنع ريال مدريد بالإبقاء عليه عاما آخر كما ذكرت الصحيفة.
وأوضحت أن ريال مدريد يخشى أن يسير مودريتش على خطا الفرنسي كريم بنزيما الذي رفض البقاء مع الميرنغي واختار الانضمام لنادي الاتحاد السعودي.
وأشارت "سبورت" إلى أن فكرة مودريتش، كما كان بنزيما، الاعتزال في ريال مدريد، لكن العرض السعودي يمكن أن يغير مصيره.
وأكدت أن النادي الأهلي قدم عرضا مغريا يحصل من خلاله مودريتش على 100 مليون دولار صاف لمدة موسمين بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافأة توقيع.
وقالت، إن مودريتش يفكر في الأمر على الرغم من رغبته في البقاء على اتصال بريال مدريد كما صرح علنا في عدة مناسبات، بل وذهب لأبعد من ذلك، بتأكيده أنه يرغب في الاعتزال في سانتياغو برنابيو.
وعن موقف ريال مدريد قالت "سبورت"، إن مودريتش إذا طلب المغادرة فإن ريال مدريد سيحترم قراره وسيوافق كما فعل قبل أيام مع بنزيما.
وانضم مودريتش، البالغ من العمر 37 عاما لريال مدريد من توتنهام صيف عام 2012، وشارك مودريتش في 488 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفا، وصنع 77.
ونال مودريتش مع الميرنغي 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 في الدوري الإسباني، و5 في كأس العالم للاندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.
وإلى جانب ذلك نال مودريتش جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم من الفيفا في 2018.