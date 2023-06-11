كشف تفاصيل عرض الأهلي السعودي لمودريتش وموقف اللاعب

وأشارت "سبورت" إلى أن فكرة مودريتش، كما كان بنزيما، الاعتزال في ريال مدريد، لكن العرض السعودي يمكن أن يغير مصيره.

وأكدت أن النادي الأهلي قدم عرضا مغريا يحصل من خلاله مودريتش على 100 مليون دولار صاف لمدة موسمين بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافأة توقيع.

وقالت، إن مودريتش يفكر في الأمر على الرغم من رغبته في البقاء على اتصال بريال مدريد كما صرح علنا في عدة مناسبات، بل وذهب لأبعد من ذلك، بتأكيده أنه يرغب في الاعتزال في سانتياغو برنابيو.