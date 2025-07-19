ما حقيقة صور كريستيانو رونالدو مع صديقته السابقة إيرينا شايك؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعم ناقلوها أنها للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، برفقة صديقته السابقة إيرينا شايك، والتي انفصل عنها في 2015.

وكانت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك واحدة من أهم التجارب العاطفية لرونالدو وأكثرها استقرارا، حيث ارتبطا لخمسة أعوام، منذ 2010 إلى 2015.

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وتشتهر شايك عالميا كعارضة أزياء لملابس السباحة والملابس الداخلية، ودخلت عالم التمثيل للمرة الأولى العام الماضي أمام دواين جونسون في فيلم "هرقل".

وبعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية الشهيرة، ارتبط الأسطورة البرتغالي بجورجينا رودريغيز منذ عام 2016، وأنجبا ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.

وتتكون عائلة "الدون" من 6 أفراد هم صديقته جورجينا، وكريستيانو جونيور الابن الأكبر، والتوأم إيفا وماتيو من أم حاضنة، وكذلك ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.

وبالبحث حول مدى حقيقة الصورة الأخيرة المنتشرة لرونالدو برفقة صديقته السابقة إيرينا شايك تبين أنها كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة، حيث تم توليدها بأحد برامج الذكاء الاصطناعي المنتشرة في الفترة الأخيرة.

ويظهر رونالدو برفقة إيرينا، في الصور الزائفة، وهما يتواجدان في مدرجات أحد الاستادات ويرتديان قمصان منتخب البرتغال ويلتقطان صورا بطريقة "السيلفي".

وجدد رونالدو مؤخرا تعاقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027.

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وتوج النجم البرتغالي، البالغ من العمر 40 عاما، مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، بناءً على تصويت الجمهور، بعد حصوله على جائزة رجل المباراة في 15 مباراة.

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وكان رونالدو تصدر قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 25 هدفا، متفوقا بفارق هدفين عن إيفان توني، لاعب الأهلي، بالإضافة إلى تقديمه 3 تمريرات حاسمة.