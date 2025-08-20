قد يعود إلى أوروبا.. صديق كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة مدوية

كتب – نور الدين ميفراني

أشاد الفرنسي باتريس إيفرا، الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد، بزميله السابق وصديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مؤكدا أنه قد يعود للعب في أوروبا بعد نهاية مغامرته في دوري روشن للمحترفين.

ولعب الدولي الفرنسي السابق برفقة النجم البرتغالي 3 مواسم في مانشستر يونايتد من 2006 إلى 2009 وكانا صديقين مقربين.

وأنهى رونالدو علاقته مع مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022 وغادر أوروبا بعد أكثر من عقدين، حيث وقع مع عملاق الدوري السعودي للمحترفين نادي النصر، ومع "العالمي" حقق رونالدو نجاحًا على المستوى الشخصي، محطمًا عدة أرقام قياسية في التسجيل، غير أن أسطورة البرتغال لا يزال ينتظر التتويج ببطولة كبرى.

وقال باتريس إيفرا في حوار لموقع "Stake.com": "كريستيانو رونالو آلة، المملكة العربية السعودية مجرد فصل جديد في مسيرته، وليس النهاية، لا تقل أبدا: لا، بشأن إمكانية عودته إلى أوروبا".

وجدد القائد كريستيانو رونالدو عقده مع النصر السعودي حتى صيف 2027، ويسعى للتتويج بالألقاب المحلية وأسهم في مشروع النادي السعودي الجديد عبر جلب صفقات مهمة تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وسيلعب النجم البرتغالي برفقة فريقه النصر السعودي نهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز في نصف النهائي على الاتحاد 2-1، وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية في نصف النهائي الثاني.