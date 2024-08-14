يكتمل اليوم الأربعاء مشهد نهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2023 ـ 2024، عندما يلتقي نادي النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي التعاون على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.

ويتطلع النصر إلى التأهل للنهائي، وخوض مواجهة جديدة، ستكون بالتأكيد بطابع ثأري رياضي أمام الهلال المتأهل أمس الثلاثاء أمام الأهلي، والذي حصد آخر لقبين له أمام النصر وذلك بإحرازه لقب الدوري ثم كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو الماضي.

وبعد مشاركته في كأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب البرتغال، سيكون النجم كريستيانو رونالدو أمام فرصة التألق مع النصر، وقيادة فريقه إلى النهائي يوم 17 أغسطس الجاري والمراهنة على أول لقب رسمي منذ انتقاله لصفوف النادي في يناير 2023.

وكان الهلال السعودي، بطل الدوري وكأس الملك، أول المتأهلين أمس الثلاثاء للمباراة النهائية لكأس السوبر السعودي بعدما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح (4 ـ1) بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل (1 ـ 1).

وفي النسخة الماضية من كأس السوبر أو كأس "الدرعية" أحرز الهلال اللقب بعد الفوز على الاتحاد في النهائي (4 ـ 1).

ويدير الحكم الإيطالي دافيدي ماسا مباراة النصر والتعاون.

ويعوّل البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر على الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني في خط الهجوم بينما ستكون تشكيلة الفريق الأساسية على النحو التالي:

أما الأرجنتيني رودولفو أروبارينا مدرب نادي التعاون فيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

ويلعب النصر مباراة نصف النهائي بالقميص الأزرق الداكن بينما يخوض التعاون المباراة باللون الأصفر.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لمباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي:

الدقيقة 1: الحكم الإيطالي دافيدي ماسا يعطي ضربة بداية المباراة والنصر يبدأ ركلة انطلاق المواجهة.

الدقيقة 2: بطاقة صفراء مبكرة جدا ضد مدافع التعاون فهد بن جميعة بعد التدخل على السنغالي ساديو ماني.

الدقيقة 8: سبع دقائق فقط كانت كافية للنصر لافتتاح التهديف.

أيمن يحيى يتلقى تمريرة رائعة في منطقة الستة أمتار من ساديو ماني ويضع بيسراه الكرة في شباك التعاون (1 ـ 0) للنصر.