ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله أمام ساجرادا
تأهل نادي الزمالك المصري إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تعادله سلبيًا خارج دياره أمام ساجرادا الأنغولي في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالبطولة.
ورغم استحواذ الزمالك على مجريات اللقاء، إلا أن مهاجميه فشلوا بهز شباك المنافس، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وسيطر الزمالك على مجريات اللقاء وأطلق محمد أشرف لاعب الزمالك تسديدة في الدقيقة 18 تصدى لها الحارس نيثن مبروكي الذي وقف أيضا أمام محاولة من عمر جابر بعد نحو نصف ساعة من اللعب.
وأهدر ناصر منسي مهاجم الزمالك فرصة بعد سبع دقائق من الاستراحة حين سدد في متناول الحارس.
وانحصر اللعب في وسط الملعب لتنتهي المباراة بالتعادل بعد تفوق الزمالك 1-صفر في القاهرة.
وبعد هذا التعادل تأهل الزمالك مباشرة إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية دون النظر لنتائج الجولتين المقبلتين.
وفي حال وصل رصيد "ساجرادا" إلى 10 نقاط بالتساوي مع الزمالك بنهاية دور المجموعات سيتأهل الفريق المصري، بفضل التفوق في المواجهات المباشرة على بطل أنغولا، بعد الفوز 1-0 والتعادل سلبيًا.
ويلعب أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط أمام سوار الغيني صاحب المركز الأخير دون نقاط، مساء اليوم ضمن المجموعة ذاتها.