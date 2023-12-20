ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله أمام ساجرادا

ورغم استحواذ الزمالك على مجريات اللقاء، إلا أن مهاجميه فشلوا بهز شباك المنافس، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وسيطر الزمالك على مجريات اللقاء وأطلق محمد أشرف لاعب الزمالك تسديدة في الدقيقة 18 تصدى لها الحارس نيثن مبروكي الذي وقف أيضا أمام محاولة من عمر جابر بعد نحو نصف ساعة من اللعب.

وأهدر ناصر منسي مهاجم الزمالك فرصة بعد سبع دقائق من الاستراحة حين سدد في متناول الحارس.

وانحصر اللعب في وسط الملعب لتنتهي المباراة بالتعادل بعد تفوق الزمالك 1-صفر في القاهرة.