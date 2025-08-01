الصراع ينتقل إلى الصالات.. الزمالك يوجه 3 صفعات موجعة للأهلي

اشتعل الصراع بين ناديي الأهلي والزمالك في حرب الصفقات الجديدة، ليس فقط على صعيد كرة القدم، بل امتد الأمر إلى ألعاب الصالات لتدعيم الصفوف قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

على صعيد كرة القدم، نجح الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك، عقب نهاية عقده مع ناديه، في واحدة من أبرز انتقالات الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.

وتسببت تلك الصفقة باشتعال الصراع بين العملاقين الأهلي والزمالك، الذي امتد خارج إطار كرة القدم ووصل إلى ألعاب الصالات.

ووجه الزمالك 3 صفعات موجعة للأهلي في ألعاب الصالات في الفترة الماضية.

بيجاد مروان رجب

الصفقة الأولى التي اقتنصها الزمالك لتدعيم صفوف فريق كرة اليد تمثلت في الفوز بخدمات اللاعب بيجاد مروان رجب، نجم فريق سبورتنغ السكندري.

ودخل الأهلي والزمالك في صراع مثير على هذه الصفقة لاقتناص خدمات بيجاد؛ أحد أبرز لاعبي الدائرة في الدوري المصري.

ونجح الزمالك في النهاية في حسم الصفقة وضم لاعب سبورتنغ ونجل مدرب منتخب مصر السابق، مروان رجب، لتدعيم صفوفه.

محمد عدلان

نجح الزمالك أيضاً في حسم صفقة محمد عدلان، لاعب فريق كرة اليد بنادي طلائع الجيش، ونجم منتخب مصر تحت 19 عاماً.

وأثارت هذه الصفقة جدلاً واسعاً، خاصة أن الأهلي أعلن في يوليو من العام الماضي الحصول على خدمات اللاعب المولود في العام 2006، ولكن الصفقة تعثرت بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل للزمالك.

ونجح الزمالك بعد عام كامل في اقتناص خدمات اللاعب الذي يجيد في الأطراف بصورة لافتة.

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عمر عدلان

تعاقد نادي الزمالك أيضاً مع عمر عدلان، اللاعب المولود في العام 2004، وتألق بشكل لافت في فريق كرة اليد بنادي طلائع الجيش.

والتحق عمر عدلان بشقيقه الأصغر محمد في تجربة الزمالك، في خطوة يراهن عليها مسؤولو الفريق الأبيض في تدعيم الصفوف استعداداً للموسم الجديد.

ويرغب الزمالك في العودة إلى سكة البطولات على صعيد كرة اليد، بعد أن استحوذ الأهلي على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الماضي.