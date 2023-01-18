ترتيب دوري يلو.. الأهلي يتجاوز الحزم ويصعد للمركز الرابع
وضع النادي الأهلي ثلاث نقاط جديدة في رصيده، بعد أن خطف فوزًا مثيرًا من نادي الحزم بهدف دون رد.
وأقيمت المباراة ضمن مباريات الجولة 17 من عمر دوري يلو للدرجة الأولى، للموسم الرياضي 2022-2023.
وأحرز عبد الله المقرن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74 عندما انفرد بالمرمى، ووضع الكرة على يسار الحارس.
بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 31 واحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو، وتتبقى للفريق مباراة مؤجلة.
بينما تجمد رصيد الحزم عند 31 نقطة، في المركز الثالث.
ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء القادم أمام الجبلين في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري يلو.
الأخدود يكتسح نجران
وفي مباراة أخرى، اكتسح فريق الأخدود الأول لكرة القدم نظيره نجران برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جرت، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.
وصعد الأخدود من خلال هذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 33، متفوقاً بنقطتين عن الحزم الذي تراجع إلى المركز الثالث عقب خسارته أمام الأهلي
وتجمد رصيد نجران عند 14 نقطة في المركز الـ16.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: