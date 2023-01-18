ترتيب دوري يلو.. الأهلي يتجاوز الحزم ويصعد للمركز الرابع

وضع النادي الأهلي ثلاث نقاط جديدة في رصيده، بعد أن خطف فوزًا مثيرًا من نادي الحزم بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة ضمن مباريات الجولة 17 من عمر دوري يلو للدرجة الأولى، للموسم الرياضي 2022-2023.

وأحرز عبد الله المقرن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74 عندما انفرد بالمرمى، ووضع الكرة على يسار الحارس.