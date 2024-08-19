أعلن نادي قطر القطري، تعاقده رسميًا مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقدَّم نادي قطر، لاعبه الجديد أحمد عبد القادر خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، حيث وصل اللاعب إلى الدوحة مساء أمس الأحد.

وقام اللاعب المصري بإجراء الفحص الطبي الروتيني في مستشفى الطب الرياضي لجراحة العظام أسبيتار صباح اليوم.

وسيحرص النادي على تجهيزه لخوض اللقاء المقبل ضد فريق الشمال المقرر له، مساء يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري نجوم قطر.

وبالتعاقد مع المصري عبد القادر أغلق نادي قطر قائمة المحترفين الأجانب في الموسم الجديد بوجود المدافع المغربي بدر بانون، ولاعبي الوسط الإسباني خافي مارتينيز، والكاميروني راؤول ساندا، وفي خط الهجوم الكونغولي بين مالانغو، والبرازيلي كارلينيوس، فيما ضم أيضًا لاعب الوسط المهاجم الهولندي من أصل مغربي محمد التعبوني على سبيل الإعارة من النادي العربي، وقيّده كلاعب تحت السن.

ويأمل نادي قطر في تصحيح الأوضاع بعد الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق في أول مباراتين في بطولة الدوري؛ حيث خسر في الجولة الأولى أمام الدحيل بنتيجة 1 / 6، ثم خسر في الجولة الثانية ضد نادي السد حامل اللقب بنتيجة 1 / 5.