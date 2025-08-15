صدمة الموسم.. قناة الأهلي تكشف تحركات سحب لقب الدوري

كشفت قناة الأهلي المصري تحركات سحب لقب الدوري المحلي لكرة القدم من القلعة الحمراء في الموسم الماضي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري موسم 2024 – 2025 بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وقدم بيراميدز شكوى لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" ضد قرار رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط من رصيد الأهلي عقب انسحابه من لقاء الزمالك بالدور الثاني للدوري يوم 11 مارس الماضي.

وقال عدلي القيعي المذيع بقناة الأهلي إن هناك أمورا تحدث في أزمة الدوري المصري من جانب بعض الأفراد داخل رابطة الأندية لا يريدون الخير للنادي الأهلي وتمت الإشارة إليهم في وقت سابق.

وأضاف:" هؤلاء يتحركون من أجل التأثير على قضية الدوري، وتحت أيديهم أوراق مهمة يريدون إخفاءها للتأثير على قرارات المحكمة والذهاب بها إلى نتائج أخرى".

وواصل:" الأهلي لم ينسحب من مباراة الزمالك بل حصل على وعود بتوفير حكام أجانب للمباراة بل وتم التواصل معه لتأجيل المباراة لحين وصول طاقم أجنبي وبالتالي غيابه عن اللقاء كان ظرفاً قهرياً لعدم تحقيق طلبه باستقدام صافرة أجنبية".

وأكد أن الرابطة أدركت ما حدث وألغت عقوبة خصم الثلاث نقاط، ولكن هناك أفرادا يحاولون توجيه الأمور نحو الانسحاب للتأثير على قضية الدوري.