آرسنال يطارد رقمًا قياسيًا مهمًا في ستامفورد بريدج
يسعى آرسنال لتحقيق رقم قياسي عندما يلاقي تشيلسي في قمة مباريات التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.
وسيكون آرسنال أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز 4 مرات متتالية على تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وفي مايو 2021 فاز آرسنال 1/0، ثم 4/2 في أبريل 2022 ثم 1/0 في نوفمبر الماضي، وجميعها على ملعب ستامفورد بريدج.
يشار إلى أن آخر فوز لتشيلسي على آرسنال كان في ديسمبر 2019 عندما فاز 2/1 في الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.
أما آخر فوز لتشيلسي على آرسنال على ملعب ستامفورد بريدج فكان في 2018.
وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وتشيلسي في مختلف المسابقات الرسمية فاز البلوز 3 مرات فقط، وفاز الغانرز 6 مرات، وتعادلا مرة.
وسيلتقي الفريقان مجددًا، في مارس 2024، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.
ويملك 20 نقطة من 8 مباريات ويتصدر مع توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما حصد تشيلسي 11 نقطة في المركز الـ11.
وبعد مواجهة تشيلسي سيلعب آرسنال أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن البلوز لا يشارك في أي مسابقة قارية الموسم الحالي بعدما احتل المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.