آرسنال يطارد رقمًا قياسيًا مهمًا في ستامفورد بريدج

يشار إلى أن آخر فوز لتشيلسي على آرسنال كان في ديسمبر 2019 عندما فاز 2/1 في الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

أما آخر فوز لتشيلسي على آرسنال على ملعب ستامفورد بريدج فكان في 2018.

وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وتشيلسي في مختلف المسابقات الرسمية فاز البلوز 3 مرات فقط، وفاز الغانرز 6 مرات، وتعادلا مرة.