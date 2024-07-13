تحرك جديد من النصر السعودي لإنقاذ صفقة حارس مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي النصر السعودي بقوة لحسم صفقة ضم إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفتحت إدارة "العالمي" خط المفاوضات من أجل ضم إيدرسون هذا الصيف، لتعزيز مركز حراسة المرمى بدلاً من الكولومبي دافيد أوسبينا الذي رحل إلى أتلتيكو ناسيونال.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير، رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "النصر السعودي أرسل عرضا جديدا لمانشستر سيتي، أمس، بقيمة 33 مليون دولار أمريكي، من أجل حسم صفقة إيدرسون".

وأضاف: "أمهل النادي السعودي نظيره الإنجليزي مهلة 48 ساعة من أجل الرد النهائي على العرض، قبل الانسحاب بشكل رسمي من الصفقة".

وحسم نادي النصر، اتفاقه مع إيدرسون حول الشروط الشخصية، ويتبقى فقط الحصول على موافقة مانشستر سيتي لحسم الصفقة.

واتفق النصر مع إيدرسون على توقيع عقد مدته 4 مواسم، براتب محدد بحوالي 12.5 مليون يورو سنويًّا، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير سابقة أن مانشستر يطلب الحصول على 40 إلى 50 مليون من أجل الموافقة على رحيل حارسه.

وأشارت التقارير إلى أن نادي النصر سيحول اهتمامه إلى أليسون بيكر، حارس ليفربول، إذا فشلت صفقة إيدرسون.

يذكر أن إيدرسون (30 عاما) يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2026، وتبلغ قيمته التسويقية 35 مليون يورو.