أول بطولة عالم للدراجات تستضيفها إفريقيا.. بوغاتشار يتطلع للذهب في رواندا

تشتهر رواندا بأنها "أرض الألف تل" لأن جغرافيتها تهيمن عليها التضاريس الجبلية المرتفعة التي تتخللها سهول خضراء واسعة وتلال، ولذلك سيكون من الرائع رياضيًا أن تستضيف عاصمتها، كيغالي، أول بطولة عالم للدراجات على الطرق تقام في إفريقيا.

ويعشق هذا البلد ركوب الدراجات ومن المتوقع أن يصطف الآلاف من المشجعين على مسارات السباقات التي تنطلق يوم الأحد المقبل.

وبعد أسبوع آخر سيبلغ الحدث ذروته مع توقعات بفوز نجم الدراجات تادي بوغاتشار المرشح الأوفر حظًا بسباق الطرق للرجال والذي سيمتد بطول 265 كيلومترًا ويوصف بأنه الأصعب في تاريخ بطولات العالم.

وفي حين أن هناك بعض الغائبين البارزين عن البطولة، سيتنافس مجموعة من المتسابقين الممتازين في كيغالي.

وسيكون البلجيكي ريمكو إيفانبول المرشح الأوفر حظًا للفوز بذهبية سباق ضد الساعة للرجال للعام الثالث تواليًا يوم الأحد.

وسيركز بوغاتشار على سباق الطرق في مطلع الأسبوع التالي، لكن الطبيعة الجبلية للمسار ستحفزه أكثر، بينما يمكن للأسترالي جاي فاين والهولندي تيمن أرينسمان أن يضغطا بقوة على البطل الأولمبي إيفانبول.

ومع اعتزال جريس براون بطلة سباق ضد الساعة للسيدات 2024، ستكون الأمريكية كلوي دايجرت، بطلة العالم مرتين في هذا التخصص، المرشحة الأوفر حظًا للفوز بالميدالية الذهبية.

وباحتساب منافسات الناشئين وتحت 23 عامًا، هناك 13 لقبًا عالميًا متاحًا في رواندا، لكن سباقات الطرق للنخبة ستخطف كل الأضواء.

وإذا أتيحت لبوغاتشار حامل اللقب الفرصة لتصميم مسار لبطولة العالم يناسب مهاراته الهائلة، لن يجد أفضل من المسار الذي سيقطعه في 28 سبتمبر.

ولن يكون بوغاتشار، الفائز بسباق فرنسا أربع مرات، مدعومًا بالتشكيلة المعتادة في فريق الإمارات، لكنه سيحظى بزميل قوي متمثلًا في بريموش روجليتش الذي يتطلع أيضًا للفوز بميدالية.

وقال أوروس مورن أحد أعضاء الطاقم التدريبي "سيكون هذا العام أصعب من العام الماضي، لأن الجميع يتوقعون منا الدفاع عن اللقب".

وسيكون بوغاتشار حذرًا من إيفانبول والبريطاني توم بيدكوك، بينما سيجد المكسيكي إيزاك ديل تورو، الذي حل ثانيًا في سباق إيطاليا هذا العام، المسار مناسبًا أيضًا لقدراته.

وفضلت البلجيكية لوته كوبيتسكي عدم الدفاع عن لقبها للسيدات، وبينما سيكون من الصعب النظر إلى ما هو أبعد من الفريق الهولندي بقيادة ديمي فولرينج المرشحة الأوفر حظًا على مسار يبلغ طوله 164 كيلومترًا فإن الفرنسية المخضرمة بولين فيران-بريفو متعددة المهارات تظل تشكل تهديدًا.