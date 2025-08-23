غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
تصرف صادم من جمال بلماضي تجاه لاعبه في مباراة الدحيل والوكرة (فيديو وصورة)

23 أغسطس 2025، 7:33 م

فجّر الجزائري جمال بلماضي مدرب نادي الدحيل القطري عاصفة من الانتقادات وللتفاعلات الغاضبة بعد تصرف صادم أتاه خلال المباراة التي تجري حاليا ضد نادي الوكرة في الدوري القطري للمحترفين.

ويلتقي حاليا الدحيل مع ضيفه الوكرة في الجولة الثانية من الدوري القطري حيث يتقدم الأخير بهدف دون مقابل.

وشهدت الدقيقة 38 من المباراة لقطة مثيرة للانتقادات بعد أن أمسك جمال بلماضي مدرب الدحيل مواطنه عادل بولبينة من قميصة بطريقة غريبة كما لو أنه كان يعنفه.

جمال بلماضي

وكان باديا أن بلماضي أراد أن يقدم تعليمات للاعبه البالغ من العمر 22 عاما إلا أنه أظهر سلوكا فيه الكثير من التعالي والاندفاع تجاه لاعب الوسط الشاب مما أفرز الكثير من الانتقادات وأثار عاصفة من الغضب.

وأعادت لقطة بلماضي مع عادل بولبينة الذي انضم لنادي الدحيل في يوليو الماضي قادما من أتلتيك بارادو إلى الأذهان لقطة مشابهة للمدرب الجزائري مع اللاعب سعيد بن رحمة في مباراة لمنتخب محاربي الصحراء.

اللاعب الجزائري عادل بولبينة

 وأثارت اللقطة تعاليق عديدة استنكر فيها المتابعون ما أتاه المدرب السابق للمنتخب الجزائري مع عادل بولبينة، فيما أشار البعض إلى أن الطريقة التي اختارها بلماضي ليوبخ مواطنه ولاعبه في نادي الدحيل كانت سيئة وغير رياضية بالمرة.

ولم يبد عادل بولبينة، الذي وقع في يوليو الماضي عقدا لمدة 5 سنوات مع الدحيل أي رد فعل تجاه المدرب.

يشار إلى أن بولبينة أحرز هدفا في أول مباراة له مع الدحيل الأسبوع الماضي وذلك في مواجهة أمام نادي سيباهان الإيراني (3 ـ 2).

