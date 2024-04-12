نجم باريس سان جيرمان يثير جدلًا بتفاعله مع فوز برشلونة (صورة)

أثار الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان الجدل بعدما تفاعل مع منشور للهولندي فرينكي دي يونغ.

وشارك اللاعبان في مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث فاز النادي الكتالوني 3/2 في فرنسا.

ونشر دي يونغ عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورًا له من مشاركته أمام باريس سان جيرمان وكتب: "شكرًا على دعمكم، نراكم الأسبوع المقبل في المنزل".

وما أثار الجدل أن ديمبلي، لاعب برشلونة السابق وضع علامة "إعجاب" على منشور دي يونغ، رغم أنه يلعب لباريس سان جيرمان وسجل هدفًا في المباراة.

وانتقل ديمبلي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان؛ ما أثار غضب إدارة النادي والجماهير.

وسيلتقي برشلونة وباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في مباراة الإياب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.