نجم باريس سان جيرمان يثير جدلًا بتفاعله مع فوز برشلونة (صورة)
أثار الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان الجدل بعدما تفاعل مع منشور للهولندي فرينكي دي يونغ.
وشارك اللاعبان في مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث فاز النادي الكتالوني 3/2 في فرنسا.
ونشر دي يونغ عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورًا له من مشاركته أمام باريس سان جيرمان وكتب: "شكرًا على دعمكم، نراكم الأسبوع المقبل في المنزل".
وما أثار الجدل أن ديمبلي، لاعب برشلونة السابق وضع علامة "إعجاب" على منشور دي يونغ، رغم أنه يلعب لباريس سان جيرمان وسجل هدفًا في المباراة.
وانتقل ديمبلي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان؛ ما أثار غضب إدارة النادي والجماهير.
وسيلتقي برشلونة وباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في مباراة الإياب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن باريس سان جيرمان لم ينجح قط في التأهل بالأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، عندما يخسر مباراة الذهاب على ملعبه.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر تكرر في ست مناسبات سابقة، حيث فشل سابقًا في جميعها في أن يحقق "ريمونتادا" في مباريات الإياب.
ولعب برشلونة وباريس سان جيرمان 14 مرة فاز برشلونة في ست منها، في حين فاز باريس سان جيرمان أربع مرات، وتعادلا أربع مرات.
والمتأهل من مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وآرسنال.