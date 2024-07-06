هدف تعاقدات ريال مدريد.. إحصائيات خيالية لنجم منتخب فرنسا في مباراة البرتغال

كشفت تقارير إحصائية تناولت بالاهتمام مباراة ربع نهائي كأس أمم أوروبا بين فرنسا والبرتغال عن إحصائيات وصفت بالخيالية لصخرة دفاع منتخب الديكة "ويليام ساليبا" الذي كان واحدا من أفضل اللاعبين في تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب وفق المصادر ذاتها.

ونشرت شبكة "فوتبول أون تي آن تي" على حسابها الرسمي على منصة "إكس" أرقام ويليام ساليبا مدافع فرنسا ونادي أرسنال الإنجليزي، قائلة إنه قام بكل ما يمكن أن يقوم به المدافع المثالي في ناد أو منتخب.

وفيما فاز مهاجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي بجائزة رجل مباراة فرنسا والبرتغال، حقق ساليبا البالغ من العمر 23 عاما، إحصائيات لافتة جدا، حيث أشار حساب "فوتبول أون تي أن تي" إلى أن كل لاعبي البرتغال لم ينجحوا في مراوغة أو تجاوز ساليبا خلال 120 دقيقة كاملة وهو رقم يغني عن كل تعليق وفق ما أوردته تقارير فرنسية.

وفضلا عن ذلك تميزت إحصائيات ساليبا بدقة التمريرات حيث كانت نسبة تمريراته الناجحة 98 بالمئة (48 تمريرة صحيحة مقابل واحدة فقط خاطئة).

كما نجح اللاعب الفرنسي في التصدي لكرتين وإيقاف هجمتين خطرتين لرفاق كريستيانو رونالدو فيما كسب 4 كرات مع لاعبي الخصم.

ويعد ساليبا، الذي ساهم في حصول ناديه أرسنال على مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز هدفا أول لريال مدريد الذي بدأ مساعيه للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وويمتد عقد ساليبا مع آرسنال حتى نهاية يونيو 2027، وخاض اللاعب الفرنسي منذ بداية مسيرته مع الفريق اللندني عام 2019، أكثر من 65 مباراة، وسجل 4 أهداف، في حين لعب على سبيل الإعارة مع نيس ومرسيليا في الدوري الفرنسي.