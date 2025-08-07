الكرة الذهبية 2025: ياسين بونو يقتحم جائزة أفضل حارس مرمى

ظهر المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، ضمن الأسماء المرشحة لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم للعام 2025.

وبدأت "فرانس فوتبول" الإعلان بصورة مباشرة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن عدة جوائز فردية أبرزها جائزة الكرة الذهبية لأفضل حارس لعام 2025.

تُقام النسخة التاسعة والستون من حفل جائزة الكرة الذهبية يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 في مسرح شاتليه الشهير بباريس.

ويتعاون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" ومجموعة "أموري" مالكة مجلتي فرانس فوتبول وليكيب، منذ العام الماضي لتنظيم هذا الحدث المميز.

وقدم ياسين بونو موسمًا رائعًا مع نادي الهلال السعودي، وظهر بصورة مميزة خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ودعها من ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.

يذكر أن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، هو من فاز بالجائزة السنة الماضية.

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في 2025

أليسون بيكر، ليفربول، منتخب البرازيل.

ياسين بونو، الهلال السعودي، منتخب المغرب.

لوكاس شوفالييه، ليل الفرنسي، منتخب فرنسا.

تيبو كورتوا، ريال مدريد، منتخب بلجيكا.

جيانلويجي دوناروما، باريس سان جيرمان، منتخب إيطاليا.

إيميليانو مارتينيز، أستون فيلا، منتخب الأرجنتين.

يان أوبلاك، أتليتكو مدريد، منتخب سلوفينيا.

ديفيد رايا، آرسنال، منتخب إسبانيا.

ماتز سيلس، نوتنغهام فورست، منتخب بلجيكا.

يان سومير، إنتر ميلان، منتخب سويسرا.