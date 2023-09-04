رابطة الدوري الإيطالي تفكر بإطلاق خدمة لبث المباريات مباشرة في إيطاليا

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنها مستعدة لإطلاق خدمة لبث المباريات مباشرة في إيطاليا إذا لم تقم محطات النقل التلفزيوني بتحسين عروضها المقدمة لشراء حقوق البطولة.

وتشكل حقوق البث المحلي مصدرا رئيسيا للدخل لفرق الدوري الإيطالي، مثل نابولي حامل اللقب ويوفنتوس وميلان وغريمه إنتر ميلان.

وأجلت الرابطة قرارا بشأن بيع بث المباريات في إيطاليا حتى 15 أكتوبر تشرين الأول؛ بسبب عدم وصول قيمة أي عرض شراء لمبلغ مليار يورو سنويا والمحدد من قبل الأندية مقابل حقوق البث لمدة خمس سنوات بداية من موسم 2024/2025.