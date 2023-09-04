رابطة الدوري الإيطالي تفكر بإطلاق خدمة لبث المباريات مباشرة في إيطاليا
قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنها مستعدة لإطلاق خدمة لبث المباريات مباشرة في إيطاليا إذا لم تقم محطات النقل التلفزيوني بتحسين عروضها المقدمة لشراء حقوق البطولة.
وتشكل حقوق البث المحلي مصدرا رئيسيا للدخل لفرق الدوري الإيطالي، مثل نابولي حامل اللقب ويوفنتوس وميلان وغريمه إنتر ميلان.
وأجلت الرابطة قرارا بشأن بيع بث المباريات في إيطاليا حتى 15 أكتوبر تشرين الأول؛ بسبب عدم وصول قيمة أي عرض شراء لمبلغ مليار يورو سنويا والمحدد من قبل الأندية مقابل حقوق البث لمدة خمس سنوات بداية من موسم 2024/2025.
وأبلغ لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي للرابطة الصحفيين في ميلانو: "لدينا رؤية لبث المباريات مباشرة للمشاهدين.. نحن ندرس هذا الخيار".
وأضاف: "لن ندعم العروض التي تعد منخفضة للغاية".
وفي وقت سابق هذا العام، أجرت الرابطة عدة مناقشات مع منصة دازون وشبكتي سكاي إيطاليا و(ميديا فور يورب) لمحاولة تحسين العروض المقدمة للحصول على حق البث المباشر للمباريات.
وبموجب عقد مدته ثلاث سنوات، ينتهي في يونيو حزيران المقبل، تحصل رابطة الدوري الإيطالي على نحو 930 مليون يورو عن كل موسم مقابل بيع حقوق المباريات في إيطاليا، مع حصول منصة دازون على الشريحة الأكبر.