غوارديولا: كلوب جعلني مدربًا أفضل

وتتجه الأنظار، يوم السبت، إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، إذ تقام قمة وافتتاح المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بين حامل اللقب والمتصدر سيتي وضيفه ومطارده المباشر ليفربول، في أولى المباريات عقب النافذة الدولية.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا جميعا أصدقاء. نحن نعرف بعضنا البعض جيدا".

وأضاف: "الوقت يمضي بالطبع، قضى يورغن ثماني سنوات في ليفربول وبالطبع لم يعد لديه نفس اللاعبين الذين كانوا معه في البداية. لقد أعاد بناء الفريق، إنه يجعلني مدربا أفضل".

وتابع:" هو ساعدني في التفكير بالكثير من الأمور، لقد واجهته عدة مرات مع فرقه المختلفة خلال السنوات، دورتموند كان دائمًا خصمًا قويًا، كانت مباريات رائعة للفرق، لديه منهج إيجابي في المباريات وأعتقد أن المباريات كانت جذابة للجميع، لقد جعلني مدربا أفضل خلال هذه الفرق".

واختتم: "كانوا دائما منافسنا القوي في بعض المواسم.. ناد وفريق كبير. نتطلع إلى هذا اللقاء".