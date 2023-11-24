غوارديولا: كلوب جعلني مدربًا أفضل
وجّه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعض الكلمات اللطيفة لمدرب ليفربول يورغن كلوب، قبيل مواجهة الفريقين غدًا السبت بالدوري الإنجليزي.
وتتجه الأنظار، يوم السبت، إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، إذ تقام قمة وافتتاح المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بين حامل اللقب والمتصدر سيتي وضيفه ومطارده المباشر ليفربول، في أولى المباريات عقب النافذة الدولية.
وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا جميعا أصدقاء. نحن نعرف بعضنا البعض جيدا".
وأضاف: "الوقت يمضي بالطبع، قضى يورغن ثماني سنوات في ليفربول وبالطبع لم يعد لديه نفس اللاعبين الذين كانوا معه في البداية. لقد أعاد بناء الفريق، إنه يجعلني مدربا أفضل".
وتابع:" هو ساعدني في التفكير بالكثير من الأمور، لقد واجهته عدة مرات مع فرقه المختلفة خلال السنوات، دورتموند كان دائمًا خصمًا قويًا، كانت مباريات رائعة للفرق، لديه منهج إيجابي في المباريات وأعتقد أن المباريات كانت جذابة للجميع، لقد جعلني مدربا أفضل خلال هذه الفرق".
واختتم: "كانوا دائما منافسنا القوي في بعض المواسم.. ناد وفريق كبير. نتطلع إلى هذا اللقاء".
وتفصل نقطة واحدة بين الفريقين اللذين يدركان جيداً أهمية النقاط الثلاث للبقاء في الريادة، في ظل المطاردة القوية من آرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي وشريك ليفربول في المركز الثاني، الذي يخوض اختباراً سهلاً نسبياً السبت امام جاره ومضيفه برنتفورد الحادي عشر، وبالتالي سيتحيَّن الفرصة للانقضاض على الصدارة.
وكان ليفربول الفريق الوحيد الذي يتحدّى مانشستر سيتي باستمرار على اللقب في السنوات الأخيرة، إذ فاز في 10 من أصل 23 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.
وخاض الفريقان معارك ملحمية في موسمي 2018-2019 و2021-2022، عندما تفوّق سيتي على منافسيه بنقطة واحدة فقط في كلتا المناسبتين، بينما انتزع الـ"ريدز" لقب الدوري الأوّل له منذ 30 عامًا في عام 2020.
لكن ليفربول الذي جدّد جلده بعد مستوى مخيب الموسم الماضي أنهاه في المركز الخامس بعيداً عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قريباً قبلها بموسم واحد من تحقيق رباعية غير مسبوقة، لم يفز بأية مباراة في الدوري على ملعب الاتحاد، منذ تغلبه على سيتي 4-1 في نوفمبر 2015.