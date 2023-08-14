ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع الحارس كيبا حتى 2024

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الاثنين: "ريال مدريد وافق مع تشيلسي على نقل اللاعب كيبا، إعارة لهذا الموسم، حتى 30 يونيو 2024".

وأضاف: "خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023".

وتابع: "كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عاما في عام 2012".

وأوضح: "سيقدم حفل تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في المدينة الرياضية للنادي، وبعد ذلك، سيظهر الحارس في مؤتمر صحفي".

وبدأ كيبا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق بيلباو وتدرج في المراحل العمرية قبل أن يتم تصعيده لفريق أتلتيك بلباو الأول في صيف عام 2014، ثم انتقل منه معارًا لنادي بونفيرادينا في يناير 2015 لمدة 6 أشهر ثم عاد للنادي وانضم لبلد الوليد معارًا لموسم وعاد في صيف 2016 وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام لتشيلسي.