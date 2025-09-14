تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
logo
رياضة

الألعاب النارية تتسبب بإصابة نجم الترجي التونسي (فيديو)

الألعاب النارية تتسبب بإصابة نجم الترجي التونسي (فيديو)
فريق الترجي التونسي لكرة اليدالمصدر: حساب الترجي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

شهدت مباراة الترجي التونسي لكرة اليد ضد مضيفه جمال في الجولة الخامسة من عمر الدوري المحلي واقعة مؤسفة.

وتعرض اللاعب يوسف معرف للإصابة في مباراة فريقه الترجي ضد جمال بعد أن ألقى أحد مشجعي فريق جمال بالألعاب النارية تجاه مقاعد بدلاء أبناء باب سويقة.

أخبار ذات علاقة

الترجي والملعب

هدف مثير وضربة جزاء ملغاة.. حكم مباراة الترجي والملعب التونسي يفجر ضجة جديدة

 وشوهد يوسف معرف وهو يصرخ في أرضية صالة نادي جمال ويتألم بشدة بعد سقوط أحد الشماريخ على رأسه وهو ما أصابه بجروح.

وحقق الترجي فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه جمال بنتيجة 39-24 بعد مباراة تفوق فيها الضيوف.

أخبار ذات علاقة

ماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسي

"لفظ صادم" من مدرب الترجي التونسي يفجر غضبا عارما

 ولم يعلن الترجي أي تفاصيل حول إصابة لاعبه يوسف معرف بعد الواقعة المؤسفة التي شهدتها المباراة.

وكان الترجي قد استعاد خدمات لاعبه السابق يوسف معرف قبل شهرين بعد أن خاض عدة تجارب خارج حدود تونس في لعبة كرة اليد.

أخبار ذات علاقة

الملعب حقق فوزه الثالث هذا الموسم

الملعب يلحق الخسارة الأولى بالترجي وتعادل محبط للنجم .. ترتيب الدوري التونسي

 وخاض معرف تجربة سابقة مع فريق الصفا السعودي خلال مشواره، بخلاف لعبه في مصر بقميص الأهلي والزمالك.

وحقق اللاعب التونسي نجاجات لافتة في تجربته الاحترافية خارج البلاد، وأسهم في تتويج الأهلي بالألقاب.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC