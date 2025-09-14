الألعاب النارية تتسبب بإصابة نجم الترجي التونسي (فيديو)

شهدت مباراة الترجي التونسي لكرة اليد ضد مضيفه جمال في الجولة الخامسة من عمر الدوري المحلي واقعة مؤسفة.

وتعرض اللاعب يوسف معرف للإصابة في مباراة فريقه الترجي ضد جمال بعد أن ألقى أحد مشجعي فريق جمال بالألعاب النارية تجاه مقاعد بدلاء أبناء باب سويقة.

وشوهد يوسف معرف وهو يصرخ في أرضية صالة نادي جمال ويتألم بشدة بعد سقوط أحد الشماريخ على رأسه وهو ما أصابه بجروح.

وحقق الترجي فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه جمال بنتيجة 39-24 بعد مباراة تفوق فيها الضيوف.

ولم يعلن الترجي أي تفاصيل حول إصابة لاعبه يوسف معرف بعد الواقعة المؤسفة التي شهدتها المباراة.

وكان الترجي قد استعاد خدمات لاعبه السابق يوسف معرف قبل شهرين بعد أن خاض عدة تجارب خارج حدود تونس في لعبة كرة اليد.

وخاض معرف تجربة سابقة مع فريق الصفا السعودي خلال مشواره، بخلاف لعبه في مصر بقميص الأهلي والزمالك.

وحقق اللاعب التونسي نجاجات لافتة في تجربته الاحترافية خارج البلاد، وأسهم في تتويج الأهلي بالألقاب.