توخيل: الفوز على بروسيا دورتموند كان نقطة تحول في تطور أداء بايرن ميونخ

وأضاف: "يمكنك أن ترى ذلك في أدائنا وأتمنى أن يظل الأمر كذلك وأن نتمكن من تحسين بعض الأشياء أيضا".

ويحتل كوبنهاغن المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف عن غالطة سراي التركي. ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الأخير بثلاث نقاط ولا يزال بإمكان الأندية الثلاثة احتلال المركز الثاني في المجموعة والتأهل.

وأضاف المدرب الألماني: "قدم كوبنهاغن أداء قويا طوال مرحلة المجموعات حتى الآن، لقد أثاروا الإعجاب في المجموعة، لكن ذلك لم يكن مفاجأة حقيقية لنا".

وأتم: "رغم وجود فارق نقاط، لكن أداء الفريق في المباريات لا يشعرك بهذا الفارق. لقد قاتلوا في كل مباراة ونتوقع ذلك غدا مرة أخرى".

وسيظل توخيل بدون جمال موسيالا، العائد لتوه للتدريب عقب إصابته، أمام كوبنهاغن وكذلك المدافع ماتيس دي ليخت الذي تعرض لإصابة في الركبة في الأول من الشهر الحالي.

وقال المدرب إن المدافع الهولندي من غير المرجح أن يشارك في أي مباراة مرة أخرى هذا العام.