جلسة لحسم صلاحيات محمد الشناوي

كشفت تقارير إعلامية عن جلسة منتظرة بين سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة في الأهلي المصري، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم صلاحيات الحارس داخل الفريق.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "صدى البلد"، "فهناك جلسة بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وسامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة في الفريق، ستعقد اليوم الخميس، لمناقشة أمرين، الأول: تأجيل الحديث حاليًّا عن ملف تمديد تعاقد الحارس إلى ما بعد مواجهة السوبر الأفريقي ضد الزمالك، الذي سيقام يوم الـ27 من سبتمبر الجاري".

وأضاف: "الموضوع الثاني، وهو خاص بصلاحيات الشناوي كقائد للفريق، لأنه أحيانًا كان يحدث خلاف بين خالد بيبو، مدير الكرة السابق، والشناوي على مستوى صلاحيات القائد، وكان هذا بسبب غيرته وعصبيته وحبه للفريق، ويوجِّه اللاعبين بشكل قوي، فكان يحدث غضب من زملائه، بالتالي سيتم الحديث معه في هذا الملف من أجل حسمه، قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد".

وينتهي عقد محمد الشناوي مع الأهلي في يونيو المقبل، ويحق له التوقيع في يناير المقبل دون الرجوع للأهلي، ولكن مسؤولي النادي اتفقوا على تجديد تعاقد الحارس للإبقاء عليه تقديرًا له ولدوره بالفريق سواء على الصعيد الفني أو القيادي.

ويعتزم الأهلي منح الشناوي عقدًا لمدة موسمين مقبلين.

ويستعد الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لمواجهة جورماهيا الكيني، يوم الأحد المقبل، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.