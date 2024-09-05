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رياضة

منصف بوجا يمنح المغرب أول ميدالية ذهبية في بارالمبياد باريس 2024

منصف بوجا يمنح المغرب أول ميدالية ذهبية في بارالمبياد باريس 2024
العداء المغربي منصف بوجا
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2024، 9:35 ص

نجح العداء المغربي منصف بوجا في التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر (T12) بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، محققاً بذلك أول ميدالية ذهبية للمغرب في الدورة.

وحل منصف بوجا في المركز الأول مسجلاً توقيت 48.62 ثانية متجاوزاً العداء الأمريكي مالون نوح والتونسي جبابلي الرواي.

 

 

ورفعت المغرب رصيدها من الميداليات إلى 8 ميدالية منها ذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات.

وانطلقت دورة الألعاب البارالمبية في الـ28 من أغسطس، وتستمر حتى الـ8 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في هذه الألعاب، 182 دولة و22 رياضة، حيث سيوجَد فيها نحو 4400 رياضي، من بينهم 38 رياضياً مغربياً.

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