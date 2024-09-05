منصف بوجا يمنح المغرب أول ميدالية ذهبية في بارالمبياد باريس 2024

نجح العداء المغربي منصف بوجا في التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر (T12) بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، محققاً بذلك أول ميدالية ذهبية للمغرب في الدورة.

وحل منصف بوجا في المركز الأول مسجلاً توقيت 48.62 ثانية متجاوزاً العداء الأمريكي مالون نوح والتونسي جبابلي الرواي.

ورفعت المغرب رصيدها من الميداليات إلى 8 ميدالية منها ذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات.

وانطلقت دورة الألعاب البارالمبية في الـ28 من أغسطس، وتستمر حتى الـ8 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في هذه الألعاب، 182 دولة و22 رياضة، حيث سيوجَد فيها نحو 4400 رياضي، من بينهم 38 رياضياً مغربياً.