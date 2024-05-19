الأمر خطير.. تفاصيل إصابة علي معلول
أثار التونسي علي معلول ، ظهير أيسر الأهلي المصري ، مخاوف جماهير فريقه بعد مغادرته مباراة الترجي التونسي مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا متأثرًا بالإصابة.
وتعادل الترجي مع ضيفه الأهلي على ملعب (حمادي العقربي) في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وغادر معلول بعد مرور 6 دقائق فقط متأثراً بإصابة قوية لصالح زميله كريم فؤاد الذي شغل مركز الظهير الأيسر.
وتداول البعض صورًا للثنائي محمود متولي ومحمود عبد المنعم (كهربا) يحملان معلول أثناء توجهه لمقاعد البدلاء.
وقال أحمد المسيري ، مراسل قنوات (أون تايم سبورتس) المصرية ، عقب اللقاء إن الإصابة التي تعرض لها معلول قد تكون خطيرة.
وأشار إلى أن معلول تعرض للإصابة في مفصل أسفل القدم ولم يستطع استكمال المباراة.
وأوضح أن معلول سيخضع لأشعة الرنين المغناطيسي في تونس لتحديد مدى قوة إصابته التي تعرض لها.
وتحيط الشكوك حول لحاق علي معلول بمباراة الإياب يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة.
وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد مشوار دام مع الفريق الأحمر منذ صيف 2016 حين انضم قادماً من الصفاقسي التونسي.
وتعود بعثة الأهلي عقب اللقاء مباشرة إلى القاهرة قادمة من تونس استعداداً لمباراة الإياب.
ويستضيف ستاد القاهرة مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل.