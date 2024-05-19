الأمر خطير.. تفاصيل إصابة علي معلول

أثار التونسي علي معلول ، ظهير أيسر الأهلي المصري ، مخاوف جماهير فريقه بعد مغادرته مباراة الترجي التونسي مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا متأثرًا بالإصابة.

وتعادل الترجي مع ضيفه الأهلي على ملعب (حمادي العقربي) في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغادر معلول بعد مرور 6 دقائق فقط متأثراً بإصابة قوية لصالح زميله كريم فؤاد الذي شغل مركز الظهير الأيسر.

وتداول البعض صورًا للثنائي محمود متولي ومحمود عبد المنعم (كهربا) يحملان معلول أثناء توجهه لمقاعد البدلاء.