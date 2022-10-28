الأندية المتأهلة للأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي

تأهل آرسنال الإنجليزي إلى مرحلة خروج المغلوب "الأدوار الإقصائية" من الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم خسارته على ملعب آيندهوفن الهولندي ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، بينما لحق فنربخشة التركي بركب المتأهلين للدور التالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى مرحلة خروج المغلوب بينما يتنافس أصحاب المركز الثاني وعددهم ثمانية في جولة فاصلة ستقام في فبراير/ شباط المقبل في مواجهة ثمانية فرق احتلت المركز الثالث ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتصدر آرسنال المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات متقدما بفارق نقطتين عن آيندهوفن قبل جولة على نهاية دور المجموعات، حيث سيتم حسم المتصدر وصاحب المركز الثاني في الجولة السادسة والأخيرة.

وفي المجموعة الثانية تأهل فنربخشة مع ستاد رين، حيث تعافى النادي التركي من تأخره 3- صفر أمام ستاد رين ليدرك التعادل 3-3 ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن النادي الفرنسي.

وستحسم الجولة الأخيرة متصدر وصاحب المركز الثاني في المجموعة، حيث سيتأهل المتصدر مباشرة لدور الستة عشر بينما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة صعبة مع أحد الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفي المجموعة الثالثة ضمن ريال بيتيس الإسباني الصدارة برصيد 13 نقطة قبل الجولة الأخيرة وسيخوض دور الستة عشر مباشرة، والأقرب للتأهل لدور خروج المغلوب لودوجوريتس البلغاري الذي ينافس مع روما على المركز الثاني بعدما تغلب الفريق الإيطالي 2-1 على هلسنكي في فنلندا.

وتأهل سانت جيلواز البلجيكي لدور الستة عشر عن المجموعة الرابعة ويتنافس أونيون برلين الألماني مع سبورتنغ براغا البرتغالي على المركز الثاني.

وفي المجموعة الخامسة سيتنافس ريال سوسيداد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي على المركزين الأول والثاني بعد فوز الفريقين على أمونيا نيقوسيا القبرصي وشيريف تيراسبول المولدوفي على الترتيب.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش وبيدرو هدفي لاتسيو ليعدل الفريق الإيطالي تأخره ويتغلب على ميتيالاند الدنماركي ويجمع ثماني نقاط من خمس مباريات في المجموعة السادسة، متقدما بنقطتين على فينوورد وشتورم جراتس وهو الثنائي الذي تعادل سلبيا اليوم.

ولم يضمن أي فريق من الأربعة بهذه المجموعة التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب حتى الآن، وسينتظرون حتى الجولة الأخيرة لحسم التأهل.

وضمن فرايبورغ الألماني صدارة المجموعة السابعة والظهور في دور الستة عشر، بينما يتنافس قراباغ ونانت على المركز الثاني.

والأمر نفسه ينطبق على المجموعة الثامنة حيث يتصدر فرينشفارويس المجري بعشر نقاط يليه موناكو بسبع نقاط ثم طرابزون التركي بست نقاط ورد ستار الصربي بالرصيد نفسه.

فيما يلي الأندية المتأهلة للدور التالي:

آرسنال

آيندهوفن

فنربخشة

ستاد رين

ريال بيتيس

سانت جيلواز

ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد

فرايبورغ