المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

انتهت مواجهات دور الـ16 من مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بكوت ديفوار، حيث تأهلت 8 منتخبات إلى ربع النهائي.

واستطاع منتخب أنجولا أن يكون أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على ناميبيا بثلاثية نظيفة، لحق به منتخب نيجيريا بعد حسم مواجته ضد الكاميرون بالفوز 2-0.

كمت تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح بنتيجة (8-7).

كما استطاع منتخب غينيا الفوز على غينيا الإستوائية، بهدف في الوقت القاتل، ليتأهل إلى دور الـ8.

واستطاع منتخب الرأس الأخضر اقتناص بطاقة التأهل بفوزه على موريتانيا بهدف نظيف.

وأطاح منتخب كوت ديفوار منظم البطولة، بحامل اللقب، السنغال بعد مباراة قوية حسمتها ركلات الترجيح لصالح أصحاب الأرض.

كما نجح منتخب مالي في التأهل بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدفين لهدف.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لدور ربع النهائي بالفوز على المغرب (2-0)، ويواجه منافسه الرأس الأخضر.

وينطلق دور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة 2 فبراير بمواجهة بين أنجولا ونيجيريا.

أما آخر مباراة في ربع النهائي فسوف تكون يوم السبت 3 فبراير بين الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا.