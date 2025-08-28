بعد إنزاغي.. الهلال السعودي يخطط لاقتناص صفقة مهمة من إنتر ميلان

تحركت إدارة نادي الهلال السعودي لاقتناص صفقة مهمة من إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الحالي.

واستعان الهلال بخدمات المدرب القدير سيموني إنزاغي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان عقب نهاية الموسم الماضي.

أخبار ذات علاقة فهد المفرج يقترب من العودة إلى الهلال السعودي

وقاد إنزاغي فريق الهلال نحو ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة متخطياً عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر في مفاجأة مدوية.

أخبار ذات علاقة الهلال منشق من الشباب.. تصريح مثير من فلاته ورد ناري من الزلال (فيديو)

وكشفت صحيفة "Corriere dello Sport" عن اتصالات مكثفة بين إدارة الهلال وبييرو أوسيليو المدير الرياضي الحالي لنادي إنتر ميلان، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط بييرو أوسيليو بعقد مع إنتر ميلان حتى عام 2027.. وتلقى عرضاً من نادي الهلال براتب يبلغ 3 ملايين يورو في الموسم (أي ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حالياً) مع إمكانية اصطحاب مساعديه إلى الرياض لإقناعه بقبول العرض السعودي.

وعلى الرغم أن إدارة الهلال قد بدأت بالفعل مفاوضاتها الرسمية للحصول خدمات أوسيليو، إلا أن المدير الرياضي للنادي الإيطالي، تظل أولويته البقاء مع إنتر ميلان.

أخبار ذات علاقة إنزاغي لا يريده.. نيوم يقترب من خطف نجم الهلال السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي صاحب الـ 50 عاماً سيدرس في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الوضع مع ملاك النادي لاتخاذ قراره النهائي.