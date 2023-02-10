تقرير: لوسيانو فييتو لاعب الهلال على رادار أندية برازيلية

وانضم لوسيانو فييتو، البالغ من العمر 29 عاما، للهلال قادما من سبورتينغ لشبونة في 2020، وأعير إلى الشباب مطلع عام 2022 قبل أن يعود مرة أخرى إلى الهلال.

وحقق فييتو مع الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين في 2020، ودوري أبطال آسيا 2021.

وسبق أن لعب فييتو للعديد من الأندية مثل راسينغ كلوب، أتلتيكو مدريد، إشبيلية (إعارة)، فالنسيا (إعارة)، فولهام (إعارة)، فياريال.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر.