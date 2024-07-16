بعد أزمة صورته مع البلوغر إيناس البغدادي.. شنيشل يقبل اعتذار إبراهيم بايش

كشفت تقارير إعلامية أن راضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي الأولمبي، تراجع عن قراره بشأن إبعاد اللاعب إبراهيم بايش، نجم فريق القوة الجوية، عن معسكر الفريق المقام في فرنسا، استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وكان شنيشل قد أصدر قرارًا انضباطيًا بإبعاد اللاعب عن معسكر المنتخب الأولمبي، إثر تداول صور وفيديو له مع البلوغر إيناس البغدادي، التي كانت داخل فندق إقامة المعسكر والتقطت صورًا مع عدة لاعبين.

ووفقًا لما ذكرته قناة "الرابعة" الرياضية، اليوم الثلاثاء، فإنه "بعد ضغوط كبيرة، قرر راضي شنيشل قبول اعتذار إبراهيم بايش وتراجع عن قرار بإبعاده عن المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024".

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كما ذكرت التقارير أن، "إبراهيم بايش أكد أنه لم يتعمد الإساءة أو مخالفة الضوابط التي يحرص على الالتزام فيها سواء مع الأندية والمنتخبات الوطنية".

ويعد إبراهيم بايش أحد اللاعبين الثلاثة (فوق السنة القانونية)، الذين قرر شنيشل استدعاءهم لفريقه في أولمبياد باريس 2024، إلى جانب أيمن حسين، وسعد ناطق.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره المصري، يوم غدٍ، في مباراة ودية تحضيرية، استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب العراقي الأولمبي قد حصد بطاقة التأهل المباشرة إلى أولمبياد باريس، بعدما حلّ في المركز الثالث ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين، والمغرب، وأوكرانيا، إذ يستهل العراق مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة أوكرانيا، يوم 24 يوليو الجاري، على أن يواجه الأرجنتين، يوم 27 من الشهر ذاته، ومن ثم مواجهة المغرب يوم 30 منه.