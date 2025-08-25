التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
logo
رياضة

إنتر يفتتح مشواره بالدوري الإيطالي بفوز ساحق على تورينو (فيديو)

إنتر يفتتح مشواره بالدوري الإيطالي بفوز ساحق على تورينو (فيديو)
مباراة إنتر ميلان وتورينو المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2025، 8:55 م

حقق إنتر ميلان فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه تورينو بنتيجة 5-0 مساء اليوم الاثنين في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

وقدم إنتر بداية رائعة لمشواره في الدوري الإيطالي متصدرًا الترتيب مبكرًا بفارق الأهداف عن منافسيه.

تقدم إنتر ميلان بهدف سجله أليساندرو باستوني في الدقيقة 18، ثم أحرز ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 36 تحت أنظار والده ليليان تورام أسطورة منتخب فرنسا وشقيقه كيفيرين الذي حضر اللقاء.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم أحرز تورام الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 62.

وأكمل أنجي بوني الخماسية في الدقيقة 72 ليعزز انتصار النيراتزوري على ملعبه في بداية مشواره بالدوري.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تعادل أودينيزي مع فيرونا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.

أحرز توماس كريستنسن في الدقيقة 53 لمصلحة أودينيزي، فيما تعادل فيرونا بهدف سجله سوات سيردار في الدقيقة 73.

أخبار ذات علاقة

هاكان تشالهان أوغلو

رد رسمي من إنتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان

أخبار ذات علاقة

مارسيلو بروزوفيتش

نجم إنتر ميلان يحدد مصير بروزوفيتش مع النصر السعودي

 وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز نابولي على حساب ساسولو بنتيجة 2-0، كما تغلب روما على بولونيا بنتيجة 1-0، وفاز أيضاً يوفنتوس على بارما بنتيجة 2-0.

أخبار ذات علاقة

ثيو هيرنانديز

هل سخر ثيو هيرنانديز من خسارة ميلان؟

 وخسر ميلان على يد كريمونينزي بهدفين مقابل هدف في أكبر مفاجآت الجولة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC