إنتر يفتتح مشواره بالدوري الإيطالي بفوز ساحق على تورينو (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه تورينو بنتيجة 5-0 مساء اليوم الاثنين في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

وقدم إنتر بداية رائعة لمشواره في الدوري الإيطالي متصدرًا الترتيب مبكرًا بفارق الأهداف عن منافسيه.

تقدم إنتر ميلان بهدف سجله أليساندرو باستوني في الدقيقة 18، ثم أحرز ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 36 تحت أنظار والده ليليان تورام أسطورة منتخب فرنسا وشقيقه كيفيرين الذي حضر اللقاء.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم أحرز تورام الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 62.

وأكمل أنجي بوني الخماسية في الدقيقة 72 ليعزز انتصار النيراتزوري على ملعبه في بداية مشواره بالدوري.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تعادل أودينيزي مع فيرونا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.

أحرز توماس كريستنسن في الدقيقة 53 لمصلحة أودينيزي، فيما تعادل فيرونا بهدف سجله سوات سيردار في الدقيقة 73.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز نابولي على حساب ساسولو بنتيجة 2-0، كما تغلب روما على بولونيا بنتيجة 1-0، وفاز أيضاً يوفنتوس على بارما بنتيجة 2-0.

وخسر ميلان على يد كريمونينزي بهدفين مقابل هدف في أكبر مفاجآت الجولة.