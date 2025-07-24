الصفقة مهددة.. ناد هولندي عملاق يرعب الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات موقف الأهلي المصري من محاولات ضم أسامة فيصل، نجم نادي البنك الأهلي، في الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل تلقي اللاعب عروضًا أوروبية أخرى قد تهدد إتمام الصفقة لصالح الفريق الأحمر.

ويبحث مسؤولو النادي الأهلي، تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكان أبو علي دخل في حالة تمرد قوية ورفض الانضمام لمعسكر الفريق الإعدادي في تونس استعدادًا للموسم الجديد، وضغط بكل قوة حتى وافق الأهلي على العرض الذي قدمه نادي كولومبس كرو الأمريكي لشراء عقد اللاعب، وبات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في الميركاتو الحالي.

وفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "أسامة فيصل وقع لإحدى شركات التسويق الأوروبية حتى شهر سبتمبر المقبل لكي توفر له عقود احتراف خلال الفترة الحالية، وتلقى اللاعب اهتمامًا بالفعل من نادي آيندهوفن الهولندي وتابعوا اللاعب في مبارياته الأخيرة ولكن لم يقدموا عرضًا رسميًّا للنادي، ولكن اللاعب تلقى عرضًا آخر ألمانيًّا من نادٍ ينشط بالدرجة الثانية، وعرضوا عليه 850 ألف دولار كراتب سنوي في حال الموافقة".

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وأضاف التقرير: "كل هذا بجانب أن أسامة فيصل تلقى عرضًا من الأهلي بقيمة 50 مليون جنيه ومنح البنك الأهلي الثنائي رضا سليم وأحمد رضا من أجل ضم اللاعب، ولكن رضا سليم لديه عرض آخر من ناد في المغرب لذلك الصفقة متوقفة حاليا".

وكانت تقارير صحفية ذكرت مؤخراً أن أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، ضمن خيارات الأهلي وبيراميدز والزمالك، لكنه يفضل الانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر حال وافق ناديه.

يذكر أن أسامة فيصل سجل بقميص البنك الأهلي 21 هدفًا في 34 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور، نجم الأهلي، بعدما سجل 12 هدفًا، كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.